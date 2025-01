Hozier anuncia show em SP em maio; ingressos entram em pré-venda

O renomado cantor irlandês Hozier, conhecido pelo sucesso mundial “Take Me to Church”, está programado para se apresentar em São Paulo no dia 30 de maio de 2024. O evento ocorrerá no Espaço Unimed e faz parte da turnê “Unreal Unearth Tour”.

A pré-venda de ingressos terá início nesta quarta-feira, dia 29, e será realizada através da plataforma Ticketmaster. Os preços dos bilhetes variam conforme a localização, com opções a partir de R$ 640 na pista, chegando até R$ 850 na pista premium. Para quem deseja uma experiência diferenciada, os setores mezanino estão disponíveis por R$ 880, enquanto os camarotes A e B custam R$ 890. Vale ressaltar que há um limite de aquisição de seis ingressos por cliente, com direito a duas meias-entradas.

A venda começará às 10h no site e aplicativo da Ticketmaster, e às 11h na bilheteira do shopping Ibirapuera, localizado na Avenida Ibirapuera, 3.103, Indianópolis, zona sul da cidade. Os compradores poderão optar por parcelar os valores em até três vezes sem juros.

Durante o show em São Paulo, Hozier deve apresentar um repertório que abrange diversas fases de sua carreira musical. Entre as canções esperadas estão os hits “Take Me To Church“, “Like Real People Do“, “Too Sweet” e “Cherry Wine“, além de faixas do mais recente álbum “Unreal Unearth“, lançado em 2023. Para os shows na América Latina, Gigi Perez será a artista convidada especial.

Hozier: Unreal Unearth Tour