Hotelaria do centro de SP leva hóspedes de graça até feira no Expo Center Norte

Os hóspedes que optarem por hotéis tradicionais do centro histórico de São Paulo terão transporte rodoviário gratuito durante as feiras Beauty Fair e Equipotel, que acontecem entre este sábado (7) e terça-feira (10) e entre 17 e 20 de setembro, no Expo Center Norte, na zona norte da capital.

A proposta é atrair novos hóspedes para 19 hotéis clássicos da região, como o hotel América do Sul e Real Castilha, da Rede Buenas Hotéis; o Windsor, da Rede Ibérica; o Gran Barão e o Apollo Plaza; da Rede Ibérica; o Excelsior e Marabá, da Rede Del Plaza; além do Gran Corona, do King, do Castelar, do San Raphael, do San Michel, entre outros que integram a ação, além de convidar os turistas a experimentar os atrativos culturais e gastronômicos da cidade.

Para a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que apoia a iniciativa, o benefício gera vantagem competitiva a meios de hospedagem tradicionais e estimula a redescoberta de uma das regiões culturais mais efervescentes do país.

“Sem dúvidas é uma vantagem competitiva aos meios de hospedagem da região central da cidade. É um movimento de redescoberta da qualidade da hotelaria pelos participantes de feiras e congressos”, afirma Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Atualmente, o centro conta com uma oferta de cerca de 4 mil quartos.

A ação está sendo coordenada por empreendedores da Comissão de Hotelaria do Centro, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio do movimento #TodospeloCentro, do Distrito Turístico Urbano de São Paulo, da Setur-SP e o Pró-Centro SP.

Esta é a segunda experiência de transporte gratuito liderada por empreendedores hoteleiros do centro. A primeira iniciativa aconteceu em julho e levou 250 pessoas à Fipam, maior feira de panificação e confeitaria da América Latina. Nove em cada dez hóspedes que usaram o serviço aprovaram o transporte, segundo pesquisa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet). “O incentivo é também um estímulo aos turistas de feiras”, afirma Fábio Redondo, da Rede Buenas Hotéis.

As saídas de ônibus para a Beauty Fair, na Expo Center Norte, acontecem neste sábado (7) às 10h, 11h30 e 13h, e no domingo (8) e segunda-feira (9), às 8h30, 10h e 11h30. Já as saídas para a Equipotel acontecem entre os dias 17 e 19, às 11h30, 13h e 14h30. Mais informações com os hotéis participantes.