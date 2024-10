Hotel de dez andares desaba na Argentina, e bombeiros buscam por 9 pessoas

Um prédio de um hotel de dez andares desabou na manhã desta terça-feira (29) na cidade costeira de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, na Argentina, informou a prefeitura local em comunicado.

Segundo as autoridades, de 7 a 9 pessoas, incluindo trabalhadores de uma obra supostamente sem licença municipal em curso no hotel Dubrovnik, poderiam estar dentro do edifício no momento do colapso.

📽️ Una tragedia sacudió esta madrugada a la ciudad de #VillaGesell cuando una parte de un edificio de diez pisos, en el que funcionaba el Hotel Dubrovnik, colapsó en la intersección de las calles #BuenosAires y 1.



El derrumbe, ocurrido alrededor de la una de la madrugada, ha… pic.twitter.com/g5Xsq8PzTK — Cholila Online (@CholilaOnlive) October 29, 2024

As equipes de resgate trabalhavam para remover os escombros e encontrar possíveis vítimas, afirmou a prefeitura. De acordo com o comunicado, os trabalhos foram interrompidos pelo poder público em agosto, por falta de documentos de autorização.

Segundo o jornal argentino Clarín, há um morto, mas a informação não foi confirmada oficialmente. A vítima seria “um homem de idade avançada”.