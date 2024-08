Hotel Cordialle investe R$ 3,5 milhões em retrofit para oferecer a melhor experiência corporativa

O Hotel Cordialle, localizado em São Roque, a apenas 70 km da capital paulista, recentemente investiu R$3,5 milhões em um retrofit de suas instalações. Essa modernização visa proporcionar a melhor experiência para o público corporativo, consolidando-se como uma referência em hospedagem para eventos empresariais e para profissionais que vêm à região a trabalho.

O retrofit incluiu a renovação de 61 apartamentos, agora equipados com mobiliário moderno, lareiras elétricas, iluminação indireta e um design que combina rusticidade e sofisticação. Esses detalhes foram pensados para criar um ambiente acolhedor e funcional, ideal para executivos que participam de conferências e reuniões e representantes que estão na cidade para atender as indústrias da região.

Além das acomodações, o Hotel Cordialle oferece uma infraestrutura completa para atender às necessidades de reuniões e conferências. São quatro salas de eventos, com capacidade para até 150 pessoas, equipadas com tecnologia de ponta para garantir o sucesso de qualquer encontro empresarial. As áreas de lazer, incluindo piscinas, academia e sala de jogos, proporcionam momentos de descontração e relaxamento após um dia intenso de trabalho.

Localizado estrategicamente no centro de São Roque, o Hotel Cordialle é uma escolha ideal para empresas que buscam um local próximo a São Paulo, mas que ofereçam tranquilidade e beleza natural da região. Com um serviço de excelência e instalações modernas, o Hotel Cordialle está preparado para acolher tanto eventos corporativos quanto profissionais em missão na cidade, garantindo uma experiência premium para todos os hóspedes.

Sobre o Hotel Cordialle:

A história do Hotel Cordialle teve início na década de 1990, quando a família Marchi decidiu aproveitar um terreno familiar para investir em um novo negócio. A região, já conhecida como estância turística na época, fez da construção do hotel uma escolha ideal.

A família pensou em vários tipos de empreendimentos e até mesmo na construção de um condomínio. A decisão se baseou em um desejo: gerar empregos na cidade. Alguns membros da família já eram habituados com gestão de hotéis. Após oito anos de planejamento e construção, o hotel foi oficialmente inaugurado em 31 de maio de 2005 e é gerenciado pela família Marchi até os dias de hoje.