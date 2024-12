Hotéis temáticos de São Paulo atraem visitantes para as férias de verão

Hospedar-se em um quarto decorado com seu personagem favorito é uma escolha cada vez mais comum entre crianças e adultos que viajam por destinos de São Paulo. São centenas de chalés, quartos de apartamentos e bangalôs com o tema de personagens infantis, cenas de cinema e natureza.

Em Atibaia, é possível se hospedar em suítes da Mônica e do Cebolinha. A experiência de imersão começa na recepção do hotel com os personagens, continua nos móveis tematizados, bonecos de pelúcida, roupas de cama e almofadas, quadros e espelhos, passando até por produtos de higiene pessoal.

“É um diferencial tanto para os visitantes, que vivem o encanto sensorial na própria hospedagem, quanto para os empreendedores, que agregam valor ao negócio e oferecem aos hóspedes novas maneiras de experimentar o lazer”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP).

O lazer se tornou a motivação de quase metade (49%) dos turistas que viajam para SP, de acordo com estudo recente do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), em parceria com a ABAV-SP/Aviesp e o Estado de São Paulo é hoje o principal destino turístico do Brasil. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), uma a cada cinco viagens no país foram feitas para São Paulo.

Os amantes de natureza têm à disposição uma casa flutuante em Tapiraí, no Vale do Ribeira, que recebe os visitantes com uma vista exuberante, com vista para a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. A casa tem muito conforto, paredes envidraçadas e transporte privativo até a área de convivência. No noroeste do estado, Andradina oferece um hotel inspirado na fauna e flora africana, próximo às águas termais de Acqualinda.

A rede hoteleira de Olímpia, conhecida por abrigar o maior parque aquático da América Latina, tem investido em suítes temáticas, inspirada no mundo dos dinossauros, atraindo especialmente famílias com crianças. O mesmo acontece com Campos do Jordão e Águas de Lindóia, onde foram instalados hotéis da maior rede de chocolates finos do mundo, com quartos e varandas inspiradas na sobremesa favorita dos brasileiros: o chocolate.