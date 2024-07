Hotéis e pousadas da Baixada Santista esperam 52% de ocupação no feriado de 9 de julho

De acordo com uma pesquisa do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (SINHORES), divulgada nesta quinta-feira (04), a rede hoteleira da região tem expectativa de 52% de ocupação durante o feriado estadual prolongado, entre os dias 6 e 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista.

O levantamento foi realizado nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Bertioga. Até o momento, 23% dos leitos estão reservados para o período.

O secretário de Comunicação do SINHORES, Gabriel Costa, destaca as expectativas para a data. “Esperamos que esse feriado traga resultados positivos para o setor, visto que é um dos poucos do ano e ocorre junto ao período de férias escolares. Desta forma, acreditamos que muitos turistas vão optar pelo nosso litoral para curtir com a família e amigos”, afirma.