Hot Wheels Legends: Chevette 1975 é o grande vencedor da etapa brasileira

O evento automobilístico mais aguardado do ano já tem seu representante brasileiro. No último domingo, dia 1º de setembro, Alexei Macedo e seu Chevette 1975 foram declarados como os grandes vencedores da etapa Brasil de Hot Wheels Legends. Com a brasilidade que só o Chevettinho laranja tinha, segundo os jurados desta edição, o veículo agora participa da etapa global da competição e poderá ser transformado em um Hot Wheels die-cast em escala 1:64.

O mineiro, residente de Poços de Caldas, vai representar o Brasil na edição global e enfrentar os demais competidores de outros continentes. O veículo ganhador se destaca por trazer brasilidade – já que o Chevette foi o carro mais vendido no País nos anos 80 – e muita história, já que teve uma série de reparos ao longo dos anos e último grande projeto de pintura feita em tempo para a competição. “Estou muito emocionado. Já estava emocionado antes, confesso. Só de ver cada criança se aproximando do meu carro, se divertindo, tirando fotos, foi motivo de orgulho. Todos já fomos crianças um dia e tínhamos sonhos. Estar entre os 5 finalistas é algo que levarei para a vida, vencer então… A troca com o público no dia de hoje não tem preço.”, comemora.

O embate para definir o grande vencedor brasileiro reuniu fãs da marca de todo o País pela primeira vez em São Paulo, no estacionamento do Shopping Interlagos. Os jurados Gerson Campos, Giu Brandão, Thiago Beloto e Vittoria Gabriela avaliaram criatividade, inovação, estilo de garagem e outros critérios. Além do anúncio feito presencialmente, Alexei Macedo foi condecorado grande vencedor brasileiro no Facebook oficial da marca.