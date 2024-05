Hospital veterinário da Prefeitura de SP já atendeu 1.112 animais e fez 42 cirurgias em Canoas-RS

Em 14 dias, o hospital veterinário de campanha montado pela Prefeitura de São Paulo na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, já atendeu 1.112 animais e fez 42 cirurgias. O hospital atende animais resgatados das enchentes que afetam o Estado gaúcho desde o fim de abril.

Com estrutura para realizar cirurgias e exames de imagem e de sangue, o hospital já fez 168 exames de raio-X, 122 de ultrassom, 209 de hemograma, 544 de bioquímicos. Além disso, foram implantados 1.081 microchip.

O hospital veterinário de campanha foi montado ao lado de um abrigo provisório em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela chuva, e já tem cerca de 2 mil pets aguardando seus tutores. Todos os pets terão um microchip implantado sob a pele para facilitar a identificação de seus tutores por meio de um site criado pela Prefeitura de São Paulo. A plataforma faz o registro dos animais que forem microchipados pelos médicos veterinários da Prefeitura de São Paulo.

Os animais são vacinados e vermifugados por uma equipe de sete veterinários da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap). Além deles, participamdois auxiliares administrativos e a coordenadora da Cosap, Analy Xavier. Cerca de 150 voluntários de várias regiões também auxiliam nos trabalhos.

Além do hospital veterinário de campanha na cidade de Canoas, a Prefeitura de São Paulo já enviou dois comboios com profissionais especializados e ajuda humanitária, nos dias 6 e 11 de maio. Leia mais aqui.

De acordo com o secretário-executivo do gabinete do prefeito, Fábio Lepique, que coordena as ações das equipes da cidade de São Paulo no Rio Grande do Sul, as equipes não fazem só os resgates, também acompanham e prestam atendimento médico, levam cesta básica para quem não quis sair da casa, remédios e todo tipo de serviço.

Desde o dia 7, equipes da Guarda Civil Metropolitana Ambiental prestam apoio com equipamentos de salvamentos, viaturas equipadas e barcos com agentes especializados em resgate em áreas ambientais. Até o momento, 31 agentes já se deslocaram para o Estado e foram realizados cerca de 650 atendimentos diretos à população.

Atendimentos e resgates gerais:

Resgates de pessoas, crianças e animais em residências de área alagada;

Entregas de suprimentos a moradores ilhados em margens de rios;

Auxílio a empresas de transporte, departamentos de água e esgoto e ONGs de proteção animal;

Entregas de roupas, medicamentos e alimentos em abrigos;

Translado de famílias, entre outras ações.

Apoio à Segurança Pública do Rio Grande do Sul:

Apoio aos agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre (RS) no reforço do policiamento em diversos bairros com objetivo de coibir situações de furtos e roubos em residências e empresas;

Escolta aos deslocamentos de donativos para abrigos;

Apoio aos agentes da Defesa Civil do Estado no monitoramento avaliação de áreas alagadas e pontos passíveis de futuros alagamentos;

Reforço no policiamento do Centro Histórico de Porto Alegre;

Apoio ao Batalhão do Corpo de Bombeiros em avaliação de pontos de alagamento;

Patrulhamento Preventivo no Hospital Veterinário de Campanha em Canoas, dentre outras atividades