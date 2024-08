Hospital São Luiz São Caetano realiza simulado de evacuação neste sábado

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, realizará neste sábado (24) um “Simulado de Evacuação” para treinar as equipes em situações de emergência.

A ação, que ocorrerá entre 9h e 12h, envolverá o acionamento do alarme de incêndio e a mobilização de diversas áreas do hospital. Voluntários e funcionários participarão como vítimas em diferentes graus de complexidade, sendo transportados e retirados conforme o cenário planejado.

A atividade conta com o apoio do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), que envolve empresas da região, além de órgãos públicos, como a Defesa Civil, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

O ponto alto do simulado será a transferência de um paciente do centro cirúrgico para outra unidade por meio de transporte aeromédico (helicóptero). “Essa ação nos permite avaliar e aprimorar nossos protocolos de segurança em situações críticas, garantindo a integração e eficiência das equipes”, afirma Michele Batista, diretora Geral do hospital.

O atendimento aos pacientes reais continuará normalmente, e todos serão avisados com antecedência sobre a ação, que não afetará a assistência prestada.

“Realizamos periodicamente esse tipo de treinamento para que todas as equipes, internas e externas, estejam preparadas para agir de forma correta e segura em uma situação real”, destaca Kelly Cristine Piza, gerente Operacional do São Luiz São Caetano do Sul.

Inaugurado em 2017, o hospital, primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. A unidade possui a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade.