Hospital Santa Mônica mantém certificação ONA 3 e reforça excelência em psiquiatria

O Hospital Santa Mônica, referência em saúde mental, manteve a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A aprovação foi confirmada oficialmente em março de 2025, após a visita de manutenção realizada nos dias 29 e 30 de janeiro pelos avaliadores do IBES/ONA. Essa certificação representa o mais alto nível de excelência em gestão e qualidade assistencial, reforçando a cultura de melhoria contínua da instituição.

Certificado pela primeira vez em 2018, o Hospital Santa Mônica aprimora constantemente seus processos assistenciais e estruturais. Em 2023, alcançou o nível máximo da acreditação e, agora, reafirma seu compromisso com a segurança do paciente, a gestão integrada e a inovação em saúde mental.

Compromisso com a excelência e o acolhimento

Para Suzana Bellizia Amaral, CEO do Hospital Santa Mônica, a manutenção da certificação ONA 3 reafirma a dedicação da instituição com a segurança e qualidade no atendimento:

“Ser reconhecido mais uma vez com a certificação ONA 3 confirma que estamos no caminho certo, garantindo um ambiente de cuidado, acolhimento e excelência. Nosso compromisso é continuar aprimorando nossos processos para que cada paciente receba o melhor tratamento possível, sempre com respeito e segurança”, destaca Suzana.

O que significa a certificação ONA 3?

A ONA é uma das principais instituições acreditadoras de qualidade em saúde no Brasil. O nível 3, “Acreditado com Excelência”, atesta que a instituição não apenas cumpre rigorosos padrões de segurança e qualidade, mas também se destaca pela gestão integrada, cultura de segurança e melhoria contínua dos processos assistenciais.

Diferenciais que garantiram a certificação

A manutenção da certificação ONA 3 é resultado do compromisso do Hospital Santa Mônica com: