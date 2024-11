Hospital Regional do Litoral Norte aumenta em 54% os tratamentos de quimioterapia

O Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França (HRLN), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), ampliou a oferta de serviços em oncologia. A nova implementação, aumentou a capacidade de atendimento mensal do hospital em outubro de 2024, passando de 1.100 para 1.600 consultas médicas e de 1.600 para 2.460 tratamentos em quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia.

A expansão ocorreu após a unidade conquistar a habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), concedida pelo Ministério da Saúde. “Com a habilitação da Unacon, reforçamos os cuidados a pacientes com câncer na região”, declara Sandra Marcondes, diretora operacional da unidade.

Além de oferecer tratamento para câncer nas áreas digestiva, ginecológica, torácica, dermatológica, mama, próstata e aparelho digestivo, a unidade agora disponibiliza cuidados para cânceres de tórax, cabeça e pescoço, expandindo significativamente a complexidade e o alcance de sua assistência.

Os pacientes oncológicos têm acesso a cirurgias, consultas, exames de imagem e laboratoriais, além de tratamentos de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, tudo gratuitamente através do Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa habilitação reafirma a relevância do serviço prestado pelo HRLN e destaca a importância do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma Gustavo Cursino, diretor-executivo do hospital.

Desde a implantação, o serviço de oncologia do hospital já atendeu mais de 24 mil pacientes. Até o momento, foram realizadas cerca de 7,8 mil sessões de quimioterapia e 23,5 mil sessões de radioterapia, oferecidas desde dezembro de 2021, além de 9,8 mil tratamentos de hormonioterapia, disponíveis desde março de 2022.

O Hospital Regional do Litoral Norte é uma unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes. O setor de Oncologia do hospital segue o protocolo da Rede Hebe Camargo, que garante ao paciente oncológico o início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico do tumor.