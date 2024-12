Hospital Regional do Alto Tietê celebra 1 ano com mais de 1.200 cirurgias e 12 mil consultas

O Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), inaugurado em dezembro do ano passado, celebrou seu primeiro aniversário de operação, destacando-se como um pilar fundamental para a saúde pública na região. Em seu ano inaugural, a unidade realizou mais de 12 mil consultas médicas, executou cerca de 9,2 mil exames de imagem, promoveu 11.210 sessões de fisioterapia e efetuou 1.237 cirurgias, atendendo à população dos 11 municípios que compõem a Grande São Paulo.

Comemorando o marco, Erik Sementilli Cortina, diretor do hospital, expressou satisfação com os resultados alcançados. “Celebramos este primeiro ano com imenso orgulho e a sensação de dever cumprido ao oferecer à comunidade serviços de saúde com infraestrutura moderna e uma equipe altamente capacitada. Nosso compromisso é continuar ampliando nossa contribuição para o sistema de saúde regional”, declarou.

Sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, o HRAT foi concebido como um centro de excelência em atendimento de média e alta complexidade. Equipado com 150 leitos, incluindo 10 dedicados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, além de leitos voltados para as áreas cirúrgica e médica, o hospital atende uma população superior a três milhões de habitantes.

Particularmente notável é o foco da unidade no tratamento ortopédico, disponibilizando salas cirúrgicas adaptadas para adultos e crianças, em resposta às necessidades locais. Os serviços incluem exames avançados como tomografia computadorizada e ultrassonografia, acessíveis mediante agendamento via regulação estadual. Cada paciente passa por avaliação médica completa antes da realização de qualquer procedimento cirúrgico.

Além disso, o HRAT dispõe de uma ala dedicada à longa permanência para pacientes que requerem cuidados contínuos e reabilitação extensiva. Desde sua abertura, 61 pacientes foram transferidos de outras instituições para receberem tratamento especializado no local. Esta unidade representa um importante avanço na oferta de saúde pública qualificada e acessível à população da região metropolitana de São Paulo.