Hospital Público Veterinário de São Bernardo completa 1.000 consultas ofertadas

Antes mesmo de completar dois meses de funcionamento, o primeiro Hospital Público Veterinário de São Bernardo atingiu a marca de 1.000 consultas ofertadas, ocorrido nesta sexta-feira (8/12). O equipamento disponibiliza atendimento gratuito a cães e gatos, cujos tutores sejam moradores da cidade e estejam inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados junto ao Centro de Controle de Zoonose.



A unidade conta com infraestrutura completa para consultas, castração, exames, raio-x, ultrassonografia, curativos, medicação, transfusão de sangue, além de cirurgias gerais e ortopédicas. Além das consultas, entre agendamentos e atendimentos emergenciais, realiza cirurgias, administração de medicamentos, diagnóstico por imagens, entre outros serviços, já foram mais de 7.500 procedimentos realizados no local.



Para o prefeito Orlando Morando, que acompanhou o milésimo atendimento, o resultado demonstra a importância que este equipamento está tendo para a população. “Cuidar dos animais domésticos tornou-se uma política pública fundamental para qualquer gestor, afinal eles são parte da família da gente. Então, quero aqui, registrar o meu agradecimento a todos os funcionários, que fazem parte da equipe do Hospital, agradecer pelo carinho e amor, com que tratam todos os pacientes””, destaca o chefe do Executivo.

PET – Chorão, um cão da raça Dachshund, conhecido popularmente por salsicha, recebeu a senha 1.000. Sua tutora Lucivânia Avelino do Bonfim, moradora do bairro Taboão, trouxe o cãozinho ao hospital para tratar uma dermatite. “Há dias ele está se coçando muito e soltando muitos pelos. Fiquei preocupada com o incomodo dele e resolvi trazê-lo para cá. Fiquei positivamente surpresa com a estrutura e com o atendimento dos médicos”, relatou a tutora.

INVESTIMENTO – O custeio anual do serviço é de R$ 4,1 milhões por parte dos cofres públicos municipais. Todo o gerenciamento do hospital veterinário é feito pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), organização da sociedade civil ganhadora de chamamento público.

SERVIÇO – O equipamento, instalado ao lado do Centro de Controle de Zoonoses (Avenida Dr. Rudge Ramos, 1.700, Rudge Ramos), funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilidade de 20 vagas por dia. A unidade oferece infraestrutura completa para consultas, castração, exames, raio-x, ultrassonografia, curativos, medicação, transfusão de sangue e cirurgias gerais e ortopédicas. O atendimento é exclusivo para moradores inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados junto ao CCZ.