Hospital Oswaldo Cruz vai fechar unidade Vergueiro, em São Paulo

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz vai fechar a unidade Vergueiro e concentrar todos os atendimentos na unidade Paulista, que será ampliada com foco na alta complexidade. O fechamento foi anunciado nesta quarta-feira (7) e ocorrerá em fases, ao longo dos próximos quatro meses.

Inaugurada em 2017, na rua São Joaquim, no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, a unidade Vergueiro foi pioneira em um modelo de previsibilidade de custos para faixas intermediárias de planos de saúde, e a proposta não alcançou o retorno almejado.

“O modelo é promissor, mas exige alta integração e compartilhamento de dados com todos os agentes da cadeia da saúde para realizar com eficiência a gestão assistencial”, disse em nota José Marcelo de Oliveira, diretor-presidente do hospital.

Pela proposta, são preestabelecidos protocolos de custos, de acordo com cada procedimento. “Este ambiente não está plenamente constituído hoje no país, o que impediu de alcançarmos o resultado projetado e nos levou a rever a iniciativa”, acrescentou Oliveira.

Segundo a empresa, a unidade Vergueiro conta atualmente 232 leitos e os pacientes internados serão transferidos para o respectivo serviço na unidade Paulista.

Quanto aos 790 funcionários, haverá um esforço para absorver o máximo possível na unidade Paulista, que passará por expansão. “O hospital também criou um programa de desligamento que inclui iniciativas de apoio à recolocação dos profissionais”, informou.

A previsão é de que, até 2027, a unidade Paulista ganhe 100 leitos, passando dos atuais 369 para 469. Também estão planejadas a reforma e expansão do pronto atendimento, a aquisição de equipamentos e a adoção de novas tecnologias. Para isso, o Oswaldo Cruz afirmou que planeja investir R$ 110 milhões nos próximos três anos.