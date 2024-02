Hospital Nardini sedia formatura de nova turma de médicos residentes de Mauá

O auditório do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini de Mauá foi palco da cerimônia de formatura de sete novos médicos especialistas, que celebraram o encerramento de seus períodos de residência médica feitos na rede municipal de Saúde de Mauá, gerida pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura. Os profissionais concluíram suas especializações nas áreas de Clínica Médica, Pediatria e Psiquiatria.

A mesa solene do evento foi composta pela diretora-geral do Hospital Nardini, Dra. Patrícia Veronesi; a supervisora do programa de Residência Médica em Clínica Médica e diretora-técnica do hospital no exercício da residência, Dra. Thais Luciane de Lana Sant’Ana; os supervisores dos programas de Psiquiatria e de Pediatria, respectivamente Dr. Adiel Carneiro Rios e Dra. Ana Paula Barbosa Pinto; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Edilson de Paula, que representou o prefeito Marcelo Oliveira; a gerente de Educação Permanente de Mauá, Amanda Batista de Siqueira Santos, representando a secretária de Saúde, Célia Bortoletto; e o coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) de Mauá, Dr. André Torres.

A cerimônia, realizada em 23 de fevereiro, contou com as presenças de amigos e familiares dos residentes, e foi marcada por homenagens aos preceptores e aos novos especialistas. A residência médica é uma pós-graduação voltada a médicos, na forma de cursos de especialização. Consiste em treinamento em serviço sob a orientação de profissionais da área, denominado trabalho de preceptoria. Em Mauá, a residência existe desde 2014 e já foram formadas nove turmas no município.

“O Hospital Nardini continuará a ser campo de aprendizado e desenvolvimento. É o nosso compromisso junto à Prefeitura. Aproveito para destacar o trabalho da Dra. Adlin Savino Veduato (então diretora-geral da unidade), que fez com que vocês conseguissem estar aqui nesta noite e formados. É uma justa homenagem, pois ela conduziu todo o trabalho nos últimos anos. A partir de agora coloco o Hospital Nardini à disposição de todos. Parabéns aos formandos”, disse a diretora-geral do hospital, Dra. Patrícia Veronesi.

Na rede de Saúde de Mauá, os residentes vivenciaram o cotidiano dos profissionais da rede municipal de Saúde, passando por todos os serviços, como no próprio Hospital Nardini, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Reabilitação e outros serviços.

“O sucesso não vem de forma gratuita. É daqueles que batalham e vocês são merecedores desse sucesso. O caminho dessa conquista foi repleto de desafios. Mas a sensação é de dever cumprido. Hoje é o dia de coroar todo esse esforço”, parabenizou o coordenador da COREME de Mauá, Dr. André Torres.

Os novos médicos especialistas formados na rede de saúde de Mauá são: Erick Hideo Sasada, Felipe de Morais Caproni e Mariana Rua Mongão (Clínica Médica); Claudia Cristina Gomes Teixeira, Kesia da Conceição Madeira Ferreira e Rodrigo de Castro Vaz Leal (Psiquiatria); e Andressa Ferreira da Silva (Pediatria).

O agora psiquiatra Rodrigo de Castro Vaz Leal destacou a importância da resiliência durante o período de aprendizado e estendeu agradecimentos aos professores. “Foram três anos de muitos esforços, renúncias e dedicação, mas com a certeza de que tudo valeu a pena. Sinto orgulho da nossa turma. Foram anos difíceis, com muitos desafios e conflitos. Erramos, mas ajustamos cada falha como fonte de aprendizado. Não chegamos aqui sozinhos. Nossos professores tiveram papel fundamental nessa jornada. Com eles aprendemos não apenas sobre princípios técnicos e científicos, mas sobre humanidade. Nosso muito obrigado a todos”, finalizou.