Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin tem 40% das obras concluídas

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, realizaram nesta quinta-feira (21/3) visita técnica nas obras de ampliação do Hospital de Emergências Albert Sabin, no Bairro Santa Paula. Em outubro de 2023, foi assinada a Ordem de Serviço para execução das obras, que têm investimento na ordem de R$ 7,6 milhões, incluindo emenda do deputado estadual Thiago Auricchio e recursos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

A obra está em sua primeira fase e 40% do projeto já está concluído, com execução de serviços na Rua Saldanha Marinho (trecho à lateral do HMEAS), que permanece fechada para circulação de carros. Já foi realizada a fundação da laje e concretagem, impermeabilização da laje com aplicação de manta asfáltica, conclusão de montagem de telhas galvanizadas da cobertura, instalação das paredes e divisões internas da obra, estrutura de calhas no telhado para escoamento de água e tubulação para água pluvial. A equipe iniciou a instalação de batentes das portas e janelas, assentamento de pisos cerâmicos e azulejos, além da colocação de pastilhas na fachada.

“Estamos fortalecendo todo nosso sistema de urgência e emergência com essa obra de ampliação do nosso hospital de emergências. Já conseguimos visualizar que o espaço estará mais amplo e confortável para melhor atender nossos moradores”, destacou Auricchio.

O projeto prevê ampliação de quase 700 m2. “Vamos ampliar nossa capacidade de atendimentos na sala de medicação, chegaremos a 30 leitos de internação, divididos entre enfermaria masculina e feminina, teremos o dobro de consultórios, área de descompressão para funcionários e parte técnica mais confortável”, afirmou Regina Maura.

Na segunda etapa da obra, que deverá ser iniciada em abril, os atendimentos serão realizados em unidades móveis com estruturas montadas anexas ao prédio. Em nenhum momento da obra o atendimento será paralisado.