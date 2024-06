Hospital Municipal de Diadema promove ações de sustentabilidade

Na tarde desta sexta-feira (07/06), parte da equipe de servidores do Hospital Municipal de Diadema (HMD) se reuniu para plantar uma muda de ipê branco em frente ao serviço, como atividade de encerramento da 1ª Semana do Meio Ambiente HMD, promovida desde 3 de junho. O evento celebra o Dia Mundial (05/06) do meio ambiente.

“No início do ano, nós perdemos o ipê branco que tinha no estacionamento dos funcionários com o deslizamento de parte do terreno – em razão das chuvas. Hoje, estamos aqui para plantar e celebrar a semana”, explicou a diretora administrativa do HMD, Muriel Barbosa de Lima. Árvore tipicamente brasileira, o ipê branco é caracterizado por suas flores e resistência. “E também era um símbolo do hospital municipal”, completa o diretor geral do HMD, Marco Antônio Nadal.

A semana teve início com a votação aberta para o Concurso de Arte com Materiais Recicláveis. Concorreram peças produzidas por grupos de funcionários e a equipe do laboratório venceu com o kit pet Augustinho Carrara, em alusão a um personagem de série brasileira. O coordenador Mahamad Octávio Diniz Guerra representou a equipe e recebeu o prêmio do concurso.

Na terça-feira (04), a coordenadora do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da Unidade, Luciana Aparecida Freitas, profissional fez a sensibilização sobre sustentabilidade em três horários ao longo do dia.

Também foram instaladas 34 lixeiras para resíduos recicláveis (papel, plástico, pilhas, vidro e metal) em todos setores do Hospital Municipal com sensibilização para que profissionais e população possam destinar o lixo corretamente. A coleta será feita quinzenalmente. Já na quinta-feira (06/06), aproximadamente 60 servidores participaram da palestra “Os três pilares da sustentabilidade”, ministrada pela analista ambiental Priscila Candido dos Santos.

Serviço:

Hospital Municipal de Diadema

Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha