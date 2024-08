Hospital Municipal de Diadema amplia recepção

O Hospital Municipal de Diadema (HMD) concluiu a ampliação da recepção geral no piso térreo. As melhorias abrangeram a construção de três sanitários, sendo um para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; criação de mais uma sala de classificação de risco – o serviço agora conta com duas salas -, além de pintura do local e novo mobiliário. Com isso, quem chega ao HMD tem um espaço mais acolhedor e funcional.

O térreo, local em que está localizada a recepção do Pronto-Socorro, conta com totem para avaliação do serviço e emissão de senha de atendimento na recepção, quatro chamadores de senha (recepção, atendimento geral, ortopedia, raio x e ginecologia); sinalização visual para auxiliar os pacientes na localização dos serviços disponibilização de seis cadeiras de rodas, sendo uma para pacientes com sobrepeso; controlador de acesso – que gerencia vistas e altas -, além de câmeras de videomonitoramento para proteger o patrimônio público e oferecer mais comodidade e segurança àqueles que circulam no local.

Desde 2023, o serviço vem recebendo adequações e manutenções prediais para oferecer melhores condições de atendimento à população. Foram investidos mais de R$ 1 milhão nas melhorias. O HMD disponibiliza atendimento em emergência, observações, clínicas médicas, cirúrgica, ortopedia, psiquiatria e obstetrícia. Para isso, conta com UTI adulto, UTI neonatal, centro cirúrgico e obstétrico, salas de medicação, sutura, gesso, Tele ECG, raio-X, tomografia, ultrassom, serviço social, ouvidoria e outros serviços.

Novo Hospital

A licitação para construção do novo prédio do Hospital Municipal está em andamento.

Para adiantar o processo, a Prefeitura iniciou a demolição de parte do Paço Municipal, onde será instalado o novo HMD, em 28 de maio deste ano, por equipes próprias.

Serviço:

Hospital Municipal de Diadema (HMD)

Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha.