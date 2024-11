Hospital Municipal da Brasilândia entra na Virada Sustentável

O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de São Paulo, se prepara para entrar na Virada Sustentável 2024, oferecendo uma programação diversificada e gratuita para toda a comunidade. Nos dias 28 e 29 de novembro, a partir das 10h, o evento promete envolver e encantar crianças e adultos com uma série de atividades planejadas para promover uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade.

Os participantes poderão escolher três peças de roupas doadas, participar de brincadeiras monitoradas no jardim e desfrutar de sessões de dança e esporte. As palestras foram cuidadosamente planejadas para despertar o interesse e o pensamento crítico sobre temas relacionados à sustentabilidade em um ambiente acolhedor e educativo.

Moda circular

Na Virada Sustentável, a moda circular está na vanguarda da promoção de práticas sustentáveis, incentivando a doação, a reciclagem e a reutilização. A seleção de roupas de segunda mão são um exemplo de como reduzir nosso impacto ambiental. Ao escolher peças que já tiveram um dono anterior, as pessoas estão contribuindo para minimizar o desperdício e a poluição gerada pelos processos industriais tradicionais.

“Aqui unimos a solidariedade com o conceito da moda circular que preconiza a economia de recursos ambientais. Essa ação promove a conscientização sobre o consumo responsável e também gera economia para as famílias fortalecendo nosso vínculo com a comunidade”, afirma Carla Ribeiro, supervisora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e uma das responsáveis pela organização da Virada Sustentável no HMB.

Exposição imersiva

Três áreas foram preparadas para a exposição que usa tecnologia para garantir uma experiência imersiva. O tour começa pela sala dos vídeos que apresentam o impacto ambiental da atividade humana e termina no corredor sensorial que “apagará” o olhar com o escuro, trazendo a sensação de se estar em meio à floresta, com cheiros e barulhos característicos.

A devastação provocada pelas queimadas é o alerta do cheiro dessa última sala e o ingresso, impresso numa folha com sementes para plantar, é a esperança que se renova com a conscientização. Por isso, quem sai dessa experiência é convidado a escolher três roupas que estarão expostas no espaço. Todas são frutos de doações que passaram por lavanderia e estão em araras a espera de novos donos.

“Assim nós conseguimos nos conectar com a comunidade e dividimos essa visão de responsabilidade com o meio ambiente”, explica Fernando Tavares, gerente de Infraestrutura do IMED e um dos organizadores da virada no HMB.

Virada é um movimento

O evento, considerado o maior festival de mobilização para a seguimento no Brasil, foi criado em 2011, em São Paulo. Cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Manaus já realizaram suas edições, reunindo organizações da sociedade civil, órgãos públicos, movimentos sociais e grandes empresas.

Na Zona Norte, o HMB estreia no movimento querendo trazer a comunidade para o debate sobre como transformar o mundo a partir de ações individuais. “Convidamos toda a população para participar e se engajar com ações práticas que podem transformar a cidade e o nosso futuro. A Virada Sustentável é uma oportunidade para refletirmos sobre como podemos fazer a diferença no meio ambiente e na sociedade”, anuncia Carla.

Dia 28 de novembro no HMB

10h: abertura do evento

10h30: abertura da exposição imersiva

10h30: abertura do espaço de moda circular

11h às 12h: palestra Secretaria Municipal de Meio Ambiente

14h às 15h: palestra Eficiência energética para crianças

15h às 16h: curso Eletricidade básica (jovens e adultos)

16h: Encerramento do primeiro dia da Virada com distribuição de mudas

Dia 29 de novembro no HMB

10h: abertura da exposição imersiva

10h: abertura do espaço de moda circular

10h às 11h: Ginástica

12h às 13h: Artes Marciais

14h às 16h: Basquete

15h às 16: palestra Alimentação saudável

16h: Encerramento da Virada com distribuição de mudas

Endereço: Av. Michihisa Murata, 150 – Jardim Maristela, São Paulo