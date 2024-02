Hospital Municipal da Brasilândia contrata profissionais para ampliar atendimento ao público

O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) Dr. Adib Jatene, administrado pelo IMED (Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento) desde dezembro de 2023, vem registrando alta expressiva no número de colaboradores contratados no último mês e fechará o primeiro bimestre do ano de 2024 com aumento de 31% em sua equipe, visando melhora no atendimento e, assim, mais prestação de serviço à comunidade.

Entre as 272 vagas abertas há trabalho para enfermeiros, técnicos em enfermagem, profissionais da área multidisciplinar (psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, entre outros) além de engenheiros e especialistas em infraestrutura e pessoal para administração. “Nossa busca é ativa, por meio de redes sociais, contatos em sites e indicações para termos essa demanda suprida e podermos ampliar os serviços como já está definido no projeto da administração”, conta Angela Chagas, diretora de Gestão de Pessoas do IMED.

Em dezembro de 2023, logo após assumir a administração do HBM, o número total de colaboradores era de 874, passando para 1.011 logo no início de janeiro de 2024, registrando um aumento de 137 profissionais. Até fevereiro serão contratadas mais 135 pessoas, totalizando uma equipe de 1.146 funcionários. O aumento geral, assim, será de 31%.

Desde o início da gestão, o IMED procura aumentar o quadro de funcionários para ter excelência no atendimento, visto que a região da Brasilândia é uma das mais populosas de São Paulo e necessita de um serviço de saúde que ofereça agilidade, qualidade e acolhimento aos pacientes.

Ampliação de serviços

As contratações são parte de ações que tem o intuito de transformar o atendimento e o cuidado em Saúde Pública na região. “Nós estamos ampliando o atendimento e por isso precisamos de mais gente para trabalhar. Inauguramos o serviço de endoscopia e colonoscopia, teremos mais 20 leitos na Clínica Médica no 7º andar e mais uma UTI no térreo. Essas contratações vão nos ajudar a atendar mais e melhor”, conta Getro de Pádua, diretor do IMED.