Hospital Municipal da Brasilândia conquista Selo de Igualdade Racial

O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de São Paulo, conquistou o Selo de Igualdade Racial 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDH). O prêmio reconhece empresas com, pelo menos, 20% de pessoas negras em seus quadros e no HMB mais de 60% dos colaboradores atendem a esse requisito. A cerimônia, no dia 9 de dezembro, reuniu representantes das 120 instituições públicas e privadas contempladas.

“É um orgulho representar a unidade em um dia tão importante. Estar aqui mostra que no nosso hospital todos têm voz, vez e espaço. A diversidade não é apenas uma questão de justiça, é a nossa maior riqueza”, afirma Carla Ribeiro, Supervisora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), que recebeu o troféu ao lado do diretor da unidade.

“O Selo de Igualdade Racial é resultado do esforço coletivo de todos que fazem parte da nossa equipe e que trabalham para construir um ambiente mais justo e igualitário”, resume o diretor técnico do HMB, o médico Frederico Adatihara.

Território afrodescendente

O Hospital Municipal da Brasilândia está localizado em um bairro com mais de 55% de pessoas afrodescendentes, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cerca de 700 colaboradores que trabalham no hospital se declaram negros e pardos, de um total de 1.100 que compõem o corpo de trabalho da unidade de saúde. E mais da metade – 52% – dos líderes de setores fazem parte do mesmo grupo étnico.

“Aqui nós lideramos e isso ficou claro quando fizemos a análise para a inscrição. Percebemos que a maioria nos cargos de supervisão é formada por negros. Isso comprova o compromisso da instituição”, ressalta Carla.

Selo de Igualdade Racial

A premiação, realizada anualmente, visa incentivar políticas afirmativas e combater atos discriminatórios. Instituída pela Lei Municipal nº 16.340, de 30 de dezembro de 2015, exige que as instituições enviem requerimento com informações sobre etnia, gênero, escolaridade, remuneração, função e nível hierárquico dos profissionais para participar. O selo tem validade de um ano, podendo ser renovado e utilizado em campanhas publicitárias e materiais gráficos.

O diretor técnico no HMB afirma que é um orgulho para o hospital fazer parte desse movimento e manter-se firme no compromisso com um futuro inclusivo, diverso e igualitário. “Com essa conquista, mostramos que cuidamos das pessoas em todos os aspectos, sejam eles de saúde ou sociais. Essa é a nossa função”, afirma ele.