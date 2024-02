Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro mantém padrão de excelência em pesquisa de satisfação

Pelo terceiro ano consecutivo, a operação da Opy Health de Belo Horizonte, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) mantém o padrão de excelência na pesquisa de satisfação Net Promoter Score (NPS). A unidade alcançou a nota de 95,92% para a assistência aos pacientes da unidade.

Em 2022, o complexo hospitalar atingiu a marca de 93,77%, e em 2021, obteve 93,83%. O nível de excelência é determinado por notas acima de 75%. O método NPS é uma ferramenta que avalia a experiência dos usuários a partir da pergunta base: “De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o HMDCC para amigos e familiares?”. A pesquisa é aplicada pelo Verificador Independente (VI), de forma aleatória, durante qualquer período da internação, presencialmente, a pacientes e acompanhantes.

Além da pergunta base, os pesquisados também avaliam o atendimento prestado pela medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, pelo serviço social, e os serviços de alimentação, limpeza e instalações.

O HMDCC funciona por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Serviço Social Autônomo (SSA) e a Opy Health. De acordo com o diretor-presidente da Opy Health, Alan Brener, a Opy Health tem o orgulho em contribuir para que os usuários do hospital recebem o melhor atendimento e tenham a melhor experiência possível. “Enquanto cuidamos dos serviços não assistenciais – como a alimentação, limpeza e as instalações, avaliados pela pesquisa – o Serviço Social Autônomo pode se dedicar ao atendimento assistencial, na linha de frente. Sendo assim, por meio de uma parceria, fazemos o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro ser reconhecido em toda a cidade e região pela excelência que vem sendo confirmada pelos resultados da pesquisa NPS”, enfatiza.

