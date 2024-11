Hospital Mário Covas recebe recertificação de qualidade internacional ‘Qmentum’

Gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André (SP), recebeu nesta semana a placa simbólica da reacreditação Internacional Qmentum, nível Diamante. A cerimônia no auditório do hospital contou com a presença de diretores, colaboradores e de representante da Quality Global Alliance (QGA), instituição avaliadora do processo.

Ao todo foram três dias de visitas de reacreditação junto aos avaliadores da QGA. A conquista reflete o compromisso da instituição com a qualidade e segurança do atendimento, a partir de processos sólidos e de ações permanentes direcionadas à melhoria contínua dos serviços prestados.

Dr. Adilson Cavalcante, diretor-geral do HEMC, destacou a importância da conquista para a instituição. “Hoje é um dia muito feliz. Temos a ONA (selo da Organização Nacional de Acreditação) nível máximo, Qmentum internacional e agora passamos por fases de recertificações. Isso é maturidade. Em comparação com o Estado de São Paulo e o País, representamos 10% dos serviços hospitalares do SUS que possuem essa conquista. Não significa que chegamos ao patamar máximo, pois a saúde sempre impõe muitos desafios. Mas, estamos todos de parabéns. Desde 2001 seguimos trabalhando pelo SUS, em prol do melhor atendimento para os nossos pacientes”, disse o diretor.

Diretora Administrativo-Financeira do Hospital Mário Covas, Heloísa Molinari ressaltou o impacto positivo da reacreditação. “O Qmentum simboliza uma conquista muito merecida. Não é apenas um quadro na parede. É a certeza de que os nossos processos internos funcionam. Enraizar esse fluxo faz muita diferença. O sentimento é de muita gratidão pelo empenho e dedicação de todos neste processo”, disse.

“Não conseguiríamos seguir neste rumo de excelência sem vocês. Os colaboradores são a força motriz deste hospital. Agradecemos a todos por mais essa conquista”, completou o diretor-técnico da unidade, Dr. Celso Alessandro de Andrade.

Camila Covello, diretora executiva da Quality Global Alliance, realizou a entrega simbólica da placa à Diretoria da unidade. “O Hospital Mário Covas tem uma maturidade realmente muito alta. Não vemos isso normalmente por aí. É um dos poucos serviços no mundo nível Diamond, e estamos falando de 45 países. Para se ter ideia, cerca de 40% dos hospitais de Montreal, no Canadá, ainda são nível Gold. O HEMC tem a qualidade no coração e as equipes devem celebrar muito essa conquista. Pois, mais difícil do que a conquista da certificação, é ser recertificado. Parabéns a todos”.

Segundo a representante da QGA, alguns pontos fortes da unidade foram considerados determinantes para a manutenção desta importante acreditação. O projeto Lean nas Emergências, que facilitou a comunicação multiprofissional e a excelência no uso de recursos; a reestruturação do acesso ao paciente cirúrgico; as campanhas de envolvimento de pacientes e familiares na prevenção de infecções na área de Oncologia, com foco em higiene; e as ações de sustentabilidade ambiental, que trouxeram redução na geração de resíduos infectantes.

A enfermeira do Núcleo de Qualidade do HEMC, Gisele Rabelo de Souza, estendeu o agradecimento a todos os colaboradores. “A qualidade não é um setor. A qualidade está dentro da área de cada um. Essa conquista é fruto do empenho e da dedicação de todos. E é um esforço que não tem fim, pois entramos numa embarcação da qual não desceremos mais. Não existe volta. Seguiremos nesta jornada pela busca de melhorias contínuas”, finalizou.

RECONHECIMENTO GLOBAL

A Quality Global Alliance é cocriadora da maior e mais inovadora Aliança Global para o desenvolvimento e implementação de padrões mundiais de excelência em saúde, com foco nas pessoas. Os padrões de avaliação utilizados são da Health Standards Organization (HSO) e sua metodologia internacional Qmentum nasceu no Canadá, através da Accreditation Canada, desenvolvida por meio de um processo rigoroso com contribuição de especialistas, clientes e prestadores de serviços de saúde.

A HSO aplica os princípios orientadores de parceria com pacientes ao elaborar não apenas seus padrões de serviços sociais e de saúde, mas também ao desenvolver recursos de apoio e orientações, ferramentas de avaliação e identificação de práticas de liderança. Isso é feito para apoiar prestadores de serviços sociais e de saúde na implementação e demonstração de práticas eficazes de engajamento e cuidado centrado nas pessoas.