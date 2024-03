Hospital Mário Covas intensifica ações de combate ao mosquito da dengue

Gerenciado a partir de parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação do ABC, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) lançou campanha de conscientização para reforçar a mensagem de que a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika vírus, é uma responsabilidade compartilhada entre todos: Poder Público, instituições e sociedade.

Como parte das medidas preventivas, o setor de resíduos do Hospital realiza verificações diárias em toda a instituição. Em colaboração com as áreas de manutenção e higienização, a equipe se dedica à limpeza de grades e áreas externas para evitar o acúmulo de água parada, eliminando potenciais focos de proliferação do mosquito.

A reprodução do Aedes aegypti ocorre em água parada, seja ela limpa ou suja, onde os mosquitos depositam seus ovos. Algumas medidas simples, mas eficazes, foram recomendadas pelo HEMC para ajudar na prevenção:

Cobrir tonéis e caixas d’água;

Manter as calhas e grades limpas;

Armazenar garrafas com a boca para baixo;

Manter as lixeiras fechadas;

Limpar ralos e instalar telas de proteção;

Limpar semanalmente ou preencher os pratos dos vasos de plantas com areia.

As informações sobre como combater o mosquito e eliminar seus focos foram divulgadas internamente por meio da intranet do Hospital Mário Covas, em protetores de tela dos computadores e pelo canal de TV interno, o TV Ser Mais, que atinge tanto o público interno quanto o externo. Também foi solicitado que cada setor realize a prevenção em suas próprias áreas, com a colaboração ativa dos funcionários.

A iniciativa do HEMC não busca apenas reduzir a presença do mosquito, mas também promover uma melhoria contínua na saúde pública da comunidade. Ao conscientizar e mobilizar seus colaboradores para a prevenção, o “Mário Covas” assume um papel ativo na luta contra a disseminação dessas doenças, reforçando seu compromisso com a saúde e a segurança dos pacientes, funcionários e da comunidade ao redor.