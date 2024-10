Hospital Mário Covas é reacreditado com selo de qualidade internacional ‘Qmentum’

Gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André (SP), acaba de ser reavaliado e manteve a Acreditação Internacional Qmentum, nível Diamante. Ao todo foram dois dias de visitas de reacreditação junto aos avaliadores do Quality Global Alliance (QGA). A conquista reflete o compromisso da instituição com a qualidade e segurança do atendimento, a partir de processos sólidos e ações permanentes direcionadas à melhoria contínua.

Dr. Adilson Cavalcante, diretor-geral do HEMC, destacou a importância da conquista para a instituição. “Manter o selo Qmentum International Diamond é uma reafirmação do nosso compromisso com a excelência em saúde. Esse reconhecimento só é possível graças ao esforço contínuo de toda a equipe do Hospital, que trabalha incansavelmente para garantir que nossos pacientes recebam atendimento seguro e de alta qualidade. O Qmentum não apenas atesta o que já fazemos, mas também nos impulsiona a continuar aprimorando nossos processos e serviços, sempre com foco na segurança e no bem-estar dos pacientes”.

Diretora Administrativo-Financeira do Hospital Mário Covas, Heloísa Molinari ressaltou o impacto positivo da reacreditação, cujo anúncio oficial ocorreu em 3 de outubro. “A acreditação internacional traz ainda mais confiança aos pacientes e suas famílias, e também fortalece a nossa gestão interna. O Qmentum nos orienta para mantermos padrões rigorosos de qualidade, desde a gestão financeira até a assistência ao paciente. Esse selo reforça que estamos no caminho certo, garantindo a continuidade de um atendimento que é referência em toda a região”.

RECONHECIMENTO GLOBAL

A Quality Global Alliance é cocriadora da maior e mais inovadora Aliança Global para o desenvolvimento e implementação de padrões mundiais de excelência em saúde, com foco nas pessoas. Os padrões de avaliação utilizados são da Health Standards Organization (HSO) e sua metodologia internacional Qmentum nasceu no Canadá, através da Accreditation Canada, desenvolvida por meio de um processo rigoroso com contribuição de especialistas, clientes e prestadores de serviços de saúde.

A HSO aplica os princípios orientadores de parceria com pacientes ao elaborar não apenas seus padrões de serviços sociais e de saúde, mas também ao desenvolver recursos de apoio e orientações, ferramentas de avaliação e identificação de práticas de liderança. Isso é feito para apoiar prestadores de serviços sociais e de saúde na implementação e demonstração de práticas eficazes de engajamento e cuidado centrado nas pessoas.