Hospital ITACI promove ações para conscientização do câncer infantojuvenil

Setembro dourado é o mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil e há nove anos, o ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil participa deste movimento, idealizado pela Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC).

Uma vez que o câncer infantojuvenil é uma enfermidade que representa a principal causa de morte (8% do total) entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil. Essa é a justificativa para incentivar o rastreamento da doença, que se diagnosticada precocemente e tratada em centros especializados, possui uma chance de cura de 85%. Por isso, para chamar a atenção da população, o ITACI promove diversas ações abertas ao público.

Ação na CPTM

No dia 16 de setembro, das 10h às 12h, uma equipe da Fundação Criança – ITACI estará na estação Tatuapé (Linha 11, Coral, Rua Catiguá, 174 / Rua Tuiuti , s/nº – Tatuapé), da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para disseminar informações sobre a doença, reforçando a importância do diagnóstico precoce. A ONG Make-A-Wish, parceira da Fundação Criança – ITACI, também apoiará a ação.

“Muitos sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com outras doenças, que são comuns na infância. Por isso, é essencial que pais, familiares e a comunidade saibam reconhecer esses sinais para procurar um especialista”, argumenta Liliane Moraes, Coordenadora da Fundação Criança – ITACI.

Na mesma estação, das 10h às 12h, haverá um espaço para corte de cabelos, uma parceria do ITACI com a Associação Rapunzel Solidária, organização sem fins lucrativos, que confecciona perucas, sem custo, e doa aos pacientes do ITACI, quando é solicitado.

“Só no ano passado foram entregues mais de 20 perucas”, recorda Liliane.

Para Michael Cerqueira, presidente da CPTM, ações como essa são de extrema importância para a CPTM. “Possibilita que os nossos passageiros tenham acesso à informação que pode salvar vidas, que podem ajudar no diagnóstico precoce por meio dessa troca de informações”, destaca.