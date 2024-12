Hospital público de Goiás inaugura primeira usina solar própria

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, dá mais um passo em direção à sustentabilidade ambiental ao inaugurar, nesta segunda-feira (16/12), a primeira usina solar da rede estadual de saúde. A estrutura é capaz de gerar 330 MWh/ano, a maior já instalada em hospitais no Brasil, e deve proporcionar redução de custos para a manutenção da unidade.

A entrega, resultado de uma parceria entre o Estado e a Equatorial Goiás, foi oficializada em solenidade com a presença do vice-governador Daniel Vilela. “Essa inovação dará ao Estado uma economia de R$ 160 mil por ano. Esse hospital e essa região servirão de modelo para ampliar outros serviços”, afirmou. O vice-governador também ressaltou que o avanço está alinhado à evolução da gestão pública sob a liderança do governador Ronaldo Caiado.

Representando a Equatorial Goiás, o presidente da empresa, Lener Jayme, celebrou a conclusão da obra. “É uma alegria enorme para o Grupo Equatorial fazer parte desse momento no hospital. Esse programa faz com que sobrem mais recursos para a aplicação na atividade-fim”, declarou o presidente.

Inaugurado há três anos, o HCN é um centro de referência para os 60 municípios da macrorregião do Centro-Norte do estado, se destacando pelo seu perfil assistencial em oncologia, traumatologia e gestação de alto risco. “É o Estado se fazendo presente. O hospital de Uruaçu é um grande hub para a saúde do Estado. Descentralizar salva vidas”, destacou o secretário da Saúde, Rasível Santos.

O diretor assistencial do hospital, João Batista da Cunha, celebrou os avanços alcançados: “Estamos hoje celebrando a vida. Foram mais de 1,6 milhão de atendimentos. Esse hospital resolveu um problema histórico. O vazio assistencial que existia deixou de existir. Onde tinha chão de terra batida, hoje temos o primeiro Centro de Oncologia da rede estadual, ressonância magnética de alta tecnologia, tomografia, mamografia e aparelho de raio-X”, lembrou o diretor do HCN.

Sustentabilidade

Além da inauguração da usina fotovoltaica, o projeto de Eficiência Energética, que faz parte do Programa da Aneel, também inclui o gerenciamento dos equipamentos da unidade, a troca das lâmpadas da área externa e uma série de ações que visam o uso consciente de energia no hospital.

O HCN é também o segundo hospital público do Brasil com sistema de monitoramento de utilities, com painel de controle para acompanhar o consumo de água e energia. A unidade também tem implantado ações para maior sustentabilidade ambiental, como uso racional de água, eficiência energética, plano de gerenciamento adequado de resíduos sólidos, criação de indicadores socioambientais, entre outras ações que têm o intuito de mitigar a pegada de carbono, promovendo a saúde dos usuários ao mesmo tempo em que cuida da saúde do nosso planeta.