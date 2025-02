Hospital Geral do Grajaú revoluciona atendimento com tecnologia e certificação digital

O Hospital Geral do Grajaú (HGG), em São Paulo, 100% SUS, agora oferece atendimento mais rápido e assertivo graças à adoção de tecnologias inovadoras. A implementação trouxe melhorias que beneficiam pacientes, médicos e a gestão hospitalar.

Entre os avanços, destaca-se a redução de erros médicos, com o registro digital de informações no Prontuário Eletrônico do Paciente. Esse sistema verifica automaticamente inconsistências na prescrição de medicamentos e sinaliza alertas, garantindo maior precisão no tratamento. Com isso, informações sobre a dosagem de remédios são enviadas diretamente para a farmácia e o posto médico, caso o paciente seja internado.

Outro impacto significativo é a eliminação do uso de papel, tornando a gestão mais ágil e econômica, com uma economia estimada de R$ 250 mil por ano. Além disso, houve uma melhoria de 30% no tempo de administração de medicamentos e um índice de mais de 90% de compliance na rastreabilidade dos processos.

Certificação e impacto na saúde pública

O HGG é um hospital de referência no estado e já conta com cinco certificações. Agora, com a obtenção da certificação HIMSS Nível 6, a instituição confirma seu compromisso com a inovação e segurança. Esse reconhecimento valida a adoção de práticas avançadas de digitalização, garantindo melhor acesso a exames, resultados e agendamentos, além de reduzir riscos relacionados à perda de dados.

“Neste processo para conquista da certificação, tivemos exemplos notáveis que incluem a detecção precoce de um quadro de septicemia e a sinalização automática de interações medicamentosas no momento da prescrição. Esses avanços demonstram o impacto positivo da digitalização ao substituir práticas baseadas em critérios individuais por um modelo institucionalizado e padronizado, elevando a qualidade do atendimento prestado”, afirma Andrea Matsushita, Superintendente Médica do Hospital Geral do Grajaú.

Com a nova certificação, o hospital disponibiliza um portal digital exclusivo, permitindo que pacientes acompanhem sua jornada de tratamento, consultem agendamentos e acessem resultados de exames de maneira prática e segura. O histórico médico, incluindo diagnósticos, prescrições e profissionais responsáveis, estará acessível, promovendo maior transparência e controle sobre os cuidados recebidos.

“Esse marco representa um avanço significativo para a saúde no Brasil, simbolizando a digitalização de um hospital 100% SUS. Estamos empenhados na transformação digital do setor e na parceria com o Ministério da Saúde para garantir a interoperabilidade entre os sistemas de saúde”, destaca Carolina Lastra, diretora executiva do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, responsável pela gestão do hospital.

A certificação foi obtida por meio de consultoria da TechInPulse, empresa do Ecossistema MV e certificadora HIMSS no Brasil. Além disso, a implementação das soluções da MV em diversas áreas do hospital foi fundamental para o cumprimento dos requisitos exigidos.

“Nossa missão é impulsionar a transformação digital na saúde no Brasil ao longo da próxima década, revolucionando a experiência para quem é atendido. Buscamos uma saúde totalmente digital em nosso país, atingindo os cantos mais remotos, e o Hospital Geral do Grajaú é a prova concreta de que esse futuro é possível — inclusive na saúde pública. Através da tecnologia, estamos fazendo mais do que modernizar processos: estamos cuidando das pessoas e oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais da área”, explica Paulo Magnus, CEO da MV.

Impacto e próximos passos

“A certificação HIMSS Nível 6 no Brasil representa um marco significativo para hospitais que buscam excelência na gestão de dados e processos digitais. Para obtê-la, tanto o HGG quanto outras instituições precisam atender a rigorosos requisitos, como a implementação de sistemas eletrônicos de saúde (EHR) e o uso de ferramentas para a tomada de decisão clínica, garantindo uma gestão mais transparente e eficaz”, afirma Daennye Oliveira, CEO da TechInPulse.

Com essa conquista, o HGG foca agora na transformação digital rumo ao nível 7 da HIMSS, que representa o patamar mais alto de maturidade digital na área da saúde.