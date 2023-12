Hospital Geral de Carapicuíba será administrado pela Fundação do ABC

A Fundação do ABC acaba de sagrar-se vencedora do chamamento público do Governo do Estado de São Paulo para gestão assistencial e administrativa do Hospital Geral de Carapicuíba Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho (HGC), na região Metropolitana de São Paulo. O resultado do certame foi publicado na edição de 29 de novembro do Diário Oficial do Estado. Firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS), o contrato tem custeio mensal de R$ 12.585.042,11 e vigência de cinco anos com renovação anual. O início dos trabalhos ocorreu nesta sexta-feira, 1º de dezembro.

Toda a equipe de gestão da Fundação do ABC esteve hoje na unidade para dar boas-vindas aos colaboradores do HGC. Presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes declarou: “Fizemos questão de vir pessoalmente hoje, com toda a equipe de gestão. Não podemos perder a sensibilidade de quem está no equipamento, pois a saúde, a razão da Fundação existir está aqui, no atendimento à população, no SUS, nas boas práticas. Vocês fazem parte agora de nossa instituição, dos nossos valores. Estão conosco e tenho certeza de que, juntos, nós faremos uma transformação para melhor neste equipamento”.

O início da gestão no HGC está sendo liderado pela dirigente da FUABC, Dra. Sandra Giron Gallo. “Tem uma coisa que me dá muito orgulho de trabalhar na FUABC que é o respeito que temos pelas pessoas, pelos colaboradores, pela vida. Esse é um valor muito forte desta instituição. Quero enfatizar isso para todos vocês e estabelecer uma parceria, pela qual nós possamos construir e crescer a favor de nosso cliente, o paciente, a razão de todos estarmos aqui”.

Vice-presidente da FUABC, Dr. Osmar Mendonça acrescentou: “Temos muito respeito pelos profissionais que aqui trabalham e também pela população dessa região. Estamos fazendo a gestão de um instrumento do Estado, criado para servir ao povo. E para isso, vamos trabalhar juntos. Traremos nossa experiência, o nosso conhecimento, para somar com vocês e fazer isso com segurança e tranquilidade. Estamos todos juntos e é muito bom ter esse novo convívio, esse novo desafio”.

No período da tarde, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, juntamente com sua equipe de gestão, esteve no hospital para dar boas-vindas à FUABC