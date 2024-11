Hospital Estadual Mário Covas realiza evento inédito pelo Novembro Roxo

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, promoveu nesta semana o primeiro evento voltado ao Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre o nascimento prematuro e à importância da prevenção da prematuridade. A iniciativa destacou o tema da campanha nacional deste ano: “Cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares”.

Embora o HEMC não tenha maternidade, a unidade é referência em casos complexos de prematuridade para toda a região do Grande ABC. Conta com 10 leitos de UTI Neonatal, que registram mais de 90% de taxa de ocupação neste ano, além de 7 leitos de UTI Pediátrica e 10 leitos de Cuidados Intermediários no Berçário. A atuação multiprofissional é uma marca da instituição, com equipes de médicos neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais dedicados.

O evento inédito no hospital, realizado em 26 de novembro, abordou temas como dor em neonatologia, desafios no acesso venoso de recém-nascidos prematuros, planejamento de alta do prematuro, fisioterapia em neonatologia, atendimento audiológico, papel do serviço social e repercussões emocionais da maternidade. Um momento marcante foi o depoimento de familiares que enfrentam os desafios da prematuridade, que compartilharam suas angústias e as conquistas diárias na trajetória rumo à alta hospitalar.

“O cuidado pré-natal e neonatal é um grande desafio no Brasil. No HEMC, contamos com uma equipe multiprofissional altamente capacitada, não apenas tecnicamente, mas também no acolhimento de bebês e suas famílias. Essa dedicação nos coloca como uma importante referência em alta complexidade para toda a região do Grande ABC”, destacou o Dr. Adilson Cavalcante, diretor-geral do hospital.

Para Heloísa Molinari, diretora Administrativo-Financeira do HEMC, o acolhimento vai além dos bebês. “Nosso cuidado se estende às famílias, porque entendemos que enfrentar a prematuridade é um desafio emocional e físico tanto para os pequenos pacientes quanto para seus pais. Esse apoio integral faz parte da nossa missão”, afirmou.

NOVEMBRO ROXO

No Brasil, um em cada 10 nascimentos acontece antes das 37 semanas de gestação, o que coloca o País entre os 10 com maior número de partos prematuros no mundo. Esses bebês enfrentam desafios devido à imaturidade de seus órgãos e sistemas, como problemas respiratórios, cardíacos, imunológicos e até dificuldades no desenvolvimento neurológico.

As principais causas da prematuridade incluem condições de saúde da mãe, gravidez na adolescência, múltiplas gestações, histórico de partos prematuros e hábitos de vida como uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas. A prevenção é possível, principalmente, por meio de um pré-natal de qualidade, que inclui exames periódicos, controle de infecções e monitoramento de condições como hipertensão e diabetes gestacional.

Quando o parto prematuro acontece, cuidados neonatais de qualidade e multiprofissionais são essenciais para reduzir complicações e proporcionar uma boa qualidade de vida para o bebê.