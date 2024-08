Hospital Estadual Mário Covas entrega reforma da cozinha

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André, entregou em agosto a reforma do espaço onde funciona a cozinha da unidade. O local recebeu a substituição integral do piso, das torneiras, nova pintura, revitalização da iluminação com a instalação de lâmpadas LED e novos equipamentos como forno, geladeiras industriais e caldeiras. A revitalização durou cerca de dois meses e contou com apoio da equipe de Manutenção do hospital. Por dia, a unidade fornece média de 1.500 refeições a colaboradores e pacientes.

A reorganização do espaço trouxe melhorias de fluxos para colaboradores da área. Houve adequação do acesso à entrada do almoxarifado interno e foi construída uma barreira para separar o fluxo entre produtos higienizados e com sujidades. Além disso, foram adquiridos novos utensílios de cozinha como pratos, talheres e bandejas. A unidade agora aguarda a entrega de carrinhos térmicos para o acondicionamento das refeições dos pacientes. Já a ambiência recebeu reforço com a instalação de adesivos temáticos, que tornaram o espaço mais acolhedor e receptivo. “Essa revitalização representa nosso contínuo compromisso em prestar um atendimento cada vez mais humanizado para pacientes, colaboradores e usuários em geral”, disse a coordenadora do Serviço de Nutrição e Banco de Leite Humano do HEMC, Christiane Ribeiro Bello Dozzo. O cardápio também foi reformulado e as salas administrativas reformadas.

A entrega da cozinha do HEMC marca a conclusão da reforma do espaço, onde também foi restaurado o refeitório, que funciona em ambiente anexo. Entregue em abril, a reforma contou com a adequação completa da infraestrutura, reforma hidráulica e de iluminação, além da troca de mesas, cadeiras e instalação de layout decorativo. O refeitório tem capacidade para 72 pessoas sentadas.

A entrega oficial da cozinha do HEMC foi realizada no dia 7 de agosto e contou com as presenças do presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, do diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante, da diretora administrativa-financeira, Heloisa Molinari, da coordenadora do Serviço de Nutrição, Christiane Dozzo, e demais colaboradores.