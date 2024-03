Hospital Estadual Mário Covas comemora ‘Dia Mundial do Rim’

Em comemoração ao Dia Mundial do Rim, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) promoveu um importante evento educativo voltado aos funcionários, pacientes e familiares a respeito da importância dos cuidados adequados com os rins. A ação foi marcada pela palestra “Você cuida bem dos seus rins?”, comandada pelo Dr. Luiz Fernando de Souza – médico nefrologista do HEMC e especialista em Nefrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Souza abordou o tema de maneira didática e trouxe como exemplo a história pessoal da cantora norte-americana Tina Turner, que devido à falta de cuidados com a hipertensão arterial sistêmica (conhecida pressão alta), sofreu com doença renal terminal, chegando a necessitar de hemodiálise em 2017. Ao final da explanação, os participantes foram orientados a realizar a dosagem de creatinina, o exame de urina tipo 1 e o acompanhamento médico para uma avaliação renal individualizada.

A palestra em 7 de março contou com a presença do diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante, e participação da Dra. Erika Betti, coordenadora do setor de Nefrologia e Hemodiálise do Hospital Estadual Mário Covas. O evento foi coordenado pela enfermeira Darlene Medeiros de Araújo, responsável técnica da Hemodiálise, enfermeira Janaína de Almeida, responsável pela Hemodiálise, enfermeira Fabiana Sabino, supervisora da Educação Continuada, enfermeiro Diego Pereira Gonçalves, também da área de Educação Continuada, e Kelly Putini, auxiliar administrativa do setor de Hemodiálise.

No encerramento, o grupo deixou a seguinte mensagem: “Dose sua creatinina, pois o diagnóstico precoce da doença renal é fundamental para o tratamento adequado e para evitar a hemodiálise”.

CREATININA PARA TODOS

O Dia Mundial do Rim é comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março – neste ano será no dia 14. Foi instituído com o objetivo de informar a população sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na incorporação de práticas saudáveis. Segundo estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, 10% da população mundial – ou 850 milhões de pessoas – têm alguma doença renal crônica, que se não for tratada pode ser fatal.

Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena no Brasil a Campanha do Dia Mundial do Rim, que tem como objetivos disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Todos esses objetivos estão resumidos no tema de 2024, que é “Saúde dos rins, exame de creatinina para todos: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento”.

De acordo com a SBN, o tema deste ano ratifica “a busca por uma política de saúde inclusiva, que garanta a equidade e permita o acesso ao diagnóstico e tratamento”. Estima-se que, no Brasil, cerca de 50 mil pessoas por ano com doença renal morrem precocemente antes de ter acesso à diálise ou ao transplante.