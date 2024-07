Hospital Estadual Mário Covas alerta sobre câncer de cabeça e pescoço

Em comemoração ao Julho Verde, mês dedicado à conscientização mundial sobre câncer de cabeça e pescoço, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André, gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, promoveu dia 17 de julho a primeira edição da Manhã da Conscientização sobre Câncer de Cabeça e Pescoço. A iniciativa partiu do setor de Fonoaudiologia do hospital e foi organizado pelos fonoaudiólogos Leandro Alves Viana e pela professora Dra. Marisa Ruggieri Marone, coordenadora do departamento. A abertura do evento foi conduzida pelo diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante.

A programação contou com palestras de especialistas na área. A primeira foi com a cirurgiã de cabeça e pescoço, Dra. Jaqueline Cavagna Bombonato, que ministrou a aula “Câncer de Boca e sua Prevenção”. Em seguida, a especialista em Bucofaringolaringologia, Dra. Beatriz Krentz, abordou o tema “Sinais de Alerta e Prevenção do Câncer de Laringe”.

Após o intervalo, os participantes assistiram à aula “Reabilitação Pulmonar”, apresentada pela empresa Coloplast Atos Medical, também apoiadora do evento. O próprio Leandro Alves Viana conduziu uma sessão de depoimentos de pacientes laringectomizados totais, proporcionando um momento de troca de experiências.

O fonoaudiólogo, responsável pela iniciativa, destacou a importância da conscientização e prevenção dos tumores de cabeça e pescoço. “A conscientização é importante para que se possa reconhecer sintomas e agir precocemente, tentando evitar ou minimizar as consequências e sequelas do câncer de cabeça e pescoço, além da prevenção dos fatores de risco”, explica.

O profissional também enfatiza o papel do HEMC na reabilitação desses pacientes. “Entre outros casos de câncer de cabeça e pescoço, no HEMC há pacientes laringectomizados totais provenientes do ambulatório de cabeça e pescoço em atendimento fonoaudiológico para reabilitação da disfagia, estimulação, treino com laringe eletrônica e adaptação de próteses que os auxiliam a desenvolver habilidades para se comunicarem novamente por meio da fala”.

Viana ressaltou a importância do acolhimento e da inclusão dos pacientes. “Nós, da Fonoaudiologia do HEMC, consideramos importante fazer parte dessa conscientização para que nossos pacientes sejam incluídos, acolhidos, que percebam que não são os únicos a possuírem uma condição especial e que há maneiras de voltar a ter uma qualidade de vida adequada”, finaliza.