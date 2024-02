Hospital Edmundo Vasconcelos lança canal de atendimento 24 horas por WhatsApp

O Hospital Edmundo Vasconcelos lançou uma nova ferramenta via WhatsApp para tornar mais simples e acessível o agendamento de consultas e procedimentos. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, o serviço utiliza inteligência artificial avançada para compreender a linguagem natural, proporcionando respostas personalizadas e precisas. O número é o (11) 5080-4100.

Com esse serviço, é possível agendar, reagendar e cancelar consultas, exames e procedimentos a qualquer momento. A ideia é que os pacientes possam buscar rapidamente os médicos disponíveis de acordo com sua especialidade e escolher o melhor dia e horário para atendimento, realizar agendamentos para dependentes, obter instruções de preparo, acompanhar históricos de agendamentos, cadastrar medicamentos para uso diário, visualizar resultados de exames laboratoriais e de imagem, além de acessar manuais de uso e tabelas de preços particulares, entre outras funcionalidades.

Além disso, o cliente apresenta os dados necessários e as informações ficam registradas no sistema automaticamente. Ao chegar no dia da consulta, o pré-agendamento também acontece de forma mais ágil, sem a necessidade de preenchimentos de cadastros ou formulários.

“O novo canal veio para somar junto ao aplicativo Meu Edmundo e oferece mais essa funcionalidade de forma prática e interativa, graças ao uso inteligente da tecnologia pelo hospital. Queremos atender todas as demandas e oferecer as orientações necessárias de forma automática e precisa, potencializando ainda mais a experiência do cliente e oferecendo um atendimento de qualidade, ágil e acessível aos seus pacientes”, afirma Erik Rezende, gerente do setor de inovação.