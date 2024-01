Hospital e Maternidade São Lucas realiza primeiro suporte de hemodiálise de urgência

O Hospital e Maternidade São Lucas, da rede municipal de Ribeirão Pires, realizou nesta quarta-feira (24) o primeiro atendimento de hemodiálise, após a chegada do novo equipamento que passou a oferecer na cidade o suporte de urgência para pacientes internados com algum tipo de agravo renal.

Altevir Botacin, 77 anos, foi o primeiro morador a passar pelo procedimento. Acompanhado de sua esposa, Vanda Botaro Botacin, o paciente deu entrada na UPA Santa Luzia e foi encaminhado rapidamente para o Hospital São Lucas para a realização da hemodiálise.

Vanda que acompanhou todo o procedimento ao lado do esposo relatou o alívio de contar com o serviço na cidade. “Foi muito rápido o atendimento. Chegamos na UPA e já fomos encaminhados para o Hospital. E graças a Deus conseguimos aqui (a hemodiálise)”, explicou.

O paciente será acolhido e segue com a hemodiálise ainda nesta semana, enquanto aguarda liberação para a vaga nas unidades de referência do Estado para tratamentos de alta complexidade – seguindo o que preconiza as pactuações vigentes com a Saúde Estadual e Ministério da Saúde. O Hospital São Lucas destinou leito exclusivo, com acompanhamento de médico especialista, para a realização do procedimento.