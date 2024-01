Hospital e Maternidade São Lucas, de Ribeirão Pires, realizou 650 partos em 2023

O Hospital e Maternidade São Lucas, da rede municipal de Ribeirão Pires, realizou um total de 650 partos ao longo do ano de 2023, número que representa quase dois nascimentos diários na unidade pública. Destaca-se que desse total, 55% foram partos normais, enquanto 33% foram realizados por meio de cesariana, no equipamento de baixa complexidade.

A maternidade municipal dispõe de 30 leitos de enfermaria, incluindo três voltados para emergências. Além disso, conta com 10 leitos na maternidade e dois centros cirúrgicos situados no centro obstétrico do hospital, proporcionando uma infraestrutura completa para atender às necessidades dos pacientes.

Entre as histórias que começaram a ser escritas na maternidade municipal ribeirão-pirense está a de Caio Henrique, filho da paraibana Valdenice Pereira dos Santos, 31 anos, moradora de Rio Grande da Serra. O menino chegou ao mundo de forma prematura, com pouco mais de 2 Kg. Momento de tensão, seguido pelo alívio de segurar o bebê, seu primogênito, com saúde, no colo.

Valdenice precisou passar por procedimento de cesárea de urgência e contou com todo o suporte das equipes da Prefeitura. “Sempre foi meu sonho ser mãe e cheguei ao hospital perdendo (o bebê), mas graças ao trabalho dos médicos deu tudo certo. Quando ouvi o choro, não consegui segurar a emoção. Me sinto grata pelo serviço realizado no hospital. Meu filho nasceu duas vezes”, disse Valdenice.

O Hospital e Maternidade São Lucas oferece serviços de fisioterapia 24 horas para pacientes e recém-nascidos, dispondo também de berços aquecidos com cardiotocógrafo, situados ao lado do leito da mãe, na enfermaria.

A maternidade municipal realiza atendimentos para gestações de baixo risco, encaminhando casos de alto risco por meio da CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para um hospital de referência de alta complexidade. O São Lucas está localizado na Rua Renato Andreolli, Jardim Itacolomy, na região central de Ribeirão Pires. As gestantes do município têm acesso à unidade com encaminhamento da Atenção Básica, que oferece todo o acompanhamento pré-natal, com suporte do CAISM (Centro de Atenção à Saúde da Mulher).