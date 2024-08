Hospital do Servidor Estadual trata de nódulos de tireoide sem cirurgia e internação

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), principal unidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), deu um salto em inovação e eficiência com a aquisição de um novo equipamento de ablação de nódulos de tireoide por meio de micro-ondas. O HSPE é um dos primeiros centros de saúde pública a usar a técnica, que oferece diversas vantagens em relação às cirurgias tradicionais.

“A ablação por micro-ondas oferece uma alternativa eficaz e segura para o tratamento de alguns tipos de nódulos de tireoide. O procedimento é realizado sob anestesia local e sedação leve, preservando o órgão, evitando a necessidade do uso contínuo de medicação, algo que acontece quando ela é retirada”, afirma Carlos Lehn, Diretor do Serviço de Cabeça e Pescoço do HSPE.

“O investimento na aquisição das canetas para a realização dessa técnica reafirma nosso compromisso com a inovação e qualidade no atendimento aos usuários, já que esse método traz qualidade de vida aos pacientes”, diz Marcelo Takano, diretor médico do Hospital do Servidor.

A ablação por micro-ondas é indicada para nódulos tireoidianos benignos, os hiperfuncionantes, e para certos casos de câncer de tireóide de até 1 cm, dependendo da localização do tumor. Além disso, a técnica pode ser usada para tratar metástases em pacientes já operados que apresentem até três novos nódulos.

O médico explica que a ablação pode ser feita por micro-ondas ou por radiofrequência e que ambas são boas técnicas, assim como a cirurgia de retirada da tireoide, já que a escolha do método é feito de acordo com a necessidade do caso. A técnica por micro-ondas, por chegar a temperaturas mais altas, trata áreas maiores do nódulo em menos tempo e reduz significativamente o risco de complicações, como problemas de coagulação, sendo uma alternativa eficaz e segura. “Este avanço coloca o HSPE na vanguarda do tratamento tireoidiano.”

A duração do procedimento, que é realizado no Hospital do Servidor pelo diretor do serviço, depende do tamanho e da posição do nódulo, mas raramente ultrapassa 30 minutos e é feita sem os riscos associados à anestesia geral e sem necessidade de internação. Pacientes submetidos à ablação por micro-ondas apresentam inchaço mínimo e pouca dor, podendo retomar suas atividades normais em um ou dois dias. Após o procedimento, os pacientes são monitorados de perto pela equipe médica, com avaliações regulares após um, três, seis e 12 meses, garantindo a eficácia e a segurança do tratamento.