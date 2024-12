Hospital do Servidor de SP implanta IA para agilizar análise de raios-x

Uma nova ferramenta de Inteligência Artificial acoplada ao raios-X de tórax diminui o tempo de resultado do exame em mais de 90%. Além de acelerar o diagnóstico, a tecnologia também indica ao médico as regiões de imagem com maior probabilidade de alterações. O projeto de IA apresenta, por meio de publicações científicas, uma das melhores tecnologias do mercado. O Hospital Servidor Público Estadual (HSPE) é a primeira unidade pública do país a contar com o dispositivo por meio de uma parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI).

A cooperação tecnológica entre as instituições faz com que o raios-X de tórax do Pronto-Socorro do HSPE passe de uma hora para cinco minutos, permitindo ao profissional de saúde identificar na tela, até 75 achados de imagem, para determinar a condição do paciente de forma mais contundente.

Por mês, o HSPE realiza até 5 mil exames de imagem na instituição. Em setembro deste ano foram realizados 2.038 exames de raio-x de tórax utilizando a tecnologia. Até o momento, a ferramenta só estava acessível a poucos hospitais da rede privada e foi integrada recentemente ao hospital. A tecnologia IA que costuma ter um custo elevado no mercado internacional, por meio desta parceria, está sendo disponibilizada a um baixo custo. A inovação se torna viável e permite que os avanços tecnológicos de ponta sejam integrados ao atendimento médico público, beneficiando os usuários do convênio Iamspe.

O projeto tem como expectativa identificar patologias de maneira precoce. Isso contribuirá para exames mais ágeis em hospitais públicos, reduzindo a permanência do paciente nos serviços de emergência. Ademais, há expectativa de que o projeto expanda para todos os setores do hospital elevando o nível da saúde pública para todos.

Para o especialista Osvaldo Landi Júnior, gerente médico de Inovação & Dados da Fidi, a Inteligência Artificial é uma aliada na saúde, principalmente para o setor da radiologia, auxiliando na redução de erros, diminuindo os custos na área da saúde e melhorando alguns desfechos que poderiam passar despercebidos (aumento da sensibilidade) e redução de diagnósticos incorretos (especificidade).

“A implementação contou primeiramente com a validação do algoritmo de IA, com testes nos dados do hospital para garantir que o sistema funcione como esperado. Posteriormente, foi realizada a integração entre os sistemas da Fidi com a empresa de IA para envio de exames do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) e recebimento dos resultados no hospital”, explica Osvaldo Landi Júnior.

Principalmente para a radiologia, a execução da IA no setor da saúde permite inúmeras vantagens como: atualização de dados em tempo real, análises proativas que auxiliam na gestão de leitos hospitalares, prevenção a sobrecarga das redes hospitalares, resolução de problemas relacionados ao atendimento ao paciente, automação de tarefas repetitivas, além de redução de custos e erros médicos [1].

A Inteligência Artificial (IA) está transformando radicalmente a medicina e o setor da saúde, trazendo avanços significativos que melhoram o diagnóstico, o tratamento e a gestão dos cuidados médicos. A eficiência e a personalização dos serviços oferecem benefícios tanto para os médicos quanto para os pacientes.

De acordo com o cardiologista Werlley Januzzi, responsável pelo Pronto-Socorro do HSPE, a radiografia de tórax é amplamente utilizada na medicina para visualizar a estrutura do tórax, incluindo os pulmões, coração e ossos. Este exame é crucial para a detecção de diversas condições médicas, como pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão e doenças cardíacas. “A precisão e a rapidez na análise dessas imagens são fundamentais para garantir o tratamento mais ágil e adequado ao paciente”, explica Januzzi.

Diferentemente de outras tecnologias de IA que estão no mercado, o projeto carrega alguns diferenciais essenciais no diagnóstico por imagem. Em termos de performance, esse projeto de IA apresenta, por meio de publicações científicas, uma das melhores se comparadas com a do mercado. A ferramenta, que já está em funcionamento desde abril no HSPE, é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil, Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos e pela CE na Europa, com autorização para análise de exames classificados como normais pelo software sem a necessidade de avaliação médica.

“Podemos esperar por um futuro em que os médicos e a equipe clínica estejam equipados com informações suficientes para tomar melhores decisões, e assim possibilitar um melhor cuidado de saúde. Este projeto representa um avanço significativo na interseção entre tecnologia e saúde, demonstrando o potencial da IA para melhorar a eficácia dos cuidados médicos”, completa Januzzi.

Para a realização dos exames, radiologistas da Fidi ficarão à disposição por 12 horas no hospital para que os especialistas do HSPE possam ter suporte para analisar o resultado dos exames de Raio-X do Tórax feitos por meio da IA. Para os gestores, isso representa diagnósticos mais rápidos e início imediato do tratamento, melhorando significativamente as chances de intervenção e recuperação.