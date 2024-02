Hospital do GRAACC promove ação educativa na Linha 5-Lilás sobre diagnóstico precoce do câncer infantil

Os usuários da Linha 5-Lilás que passam pela Estação Hospital São Paulo de metrô, poderão conferir a exposição “Diagnóstico precoce salva vidas” até quinta-feira, 29 de fevereiro. A ação é uma iniciativa do Hospital do GRAACC em parceria com a ViaMobilidade e o Instituto CCR para alertar a população sobre os sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes.

Todos os anos, estima-se que mais de 400 mil crianças e adolescentes com menos de 20 anos serão diagnosticados com a doença no mundo. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são cerca de 8 mil casos por ano, sendo a doença que mais causa mortes na população infanto-juvenil.

Para aumentar as chances de cura é preciso conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e o encaminhamento para tratamento em centros especializados em oncologia pediátrica, como o Hospital do GRAACC.

“Quanto mais cedo tratarmos, mais chance temos de vencer” são algumas das mensagens presentes em quadros espalhados pela estação. A exposição chama a atenção de que os sintomas do câncer infantil são parecidos com algumas doenças típicas da infância, como febre e dores de cabeça constantes, palidez, caroço na barriga, pernas e outras partes do corpo, perda de peso sem causa aparente, manchas na pele, entre outros. A exposição ainda alerta que se os sintomas persistirem entre sete e 10 dias, um diagnóstico detalhado se torna necessário.

“A atenção dos pais e responsáveis aos primeiros sinais é muito importante para que a doença seja diagnosticada rapidamente e proporcionarmos o tratamento com qualidade de vida às crianças e adolescentes. E esta parceria com a ViaMobilidade e o Instituto CCR vem somar aos nossos esforços de reverberar a importância do diagnóstico precoce para alcançarmos grandes chances de cura sobre a doença”, ressalta a diretora médica assistencial do Hospital do GRAACC, a oncologista pediátrica dra. Monica Cypriano.

A exposição permanece na Estação Hospital São Paulo até 29 de fevereiro, com a perspectiva de conscientizar os passageiros que passarem pelo local. “Queremos promover, junto ao GRAACC e ao Instituto CCR, esse alerta tão importante para crianças e adolescentes. Nosso serviço perante a população vai além de transportar pelos trilhos, e sim trabalharmos juntos por uma sociedade melhor. E a Linha 5-Lilás, que tem diversos hospitais em seu percurso, abraça com orgulho essa campanha”, diz o diretor de Operações da ViaQuatro e ViaMobilidade Linha 5 e 17, Antonio Marcio Barros Silva.