Hospital de SP realiza procedimento inédito no tratamento de doenças cardíacas

O Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), realizou neste mês sua primeira cirurgia de revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea (Cec).

Esse procedimento, que é inédito no litoral norte de São Paulo, permite tratar o coração enquanto ele ainda está batendo, sem precisar mexer na aorta. A técnica é menos invasiva, o que ajuda a pessoa a se recuperar mais rapidamente e diminui os riscos de problemas, como complicações neurológicas e infecções.

De acordo com o diretor técnico do hospital, Daniel Drumond, esse avanço é significativo no tratamento de doenças cardíacas. “Oferecendo uma abordagem segura e eficaz, com baixa morbidade e mortalidade, além de reduzir o tempo de internação hospitalar, o procedimento permite ao paciente retornar às suas atividades cotidianas em um período menor se comparado ao procedimento convencional”, explicou.

A cirurgia foi realizada com sucesso no início deste mês em um paciente de 74 anos, morador da região, pela equipe de cirurgia cardiovascular da unidade, composta pelos médicos Mario Issa, Leonardo Albuquerque, Leandro Machado, Daniel Dantas e Arturo Diaz.

A nova técnica junta-se a uma ampla gama de procedimentos de alta complexidade já oferecidos pelo Hospital Regional do Litoral Norte, como cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, cirurgias e procedimentos oncológicos e ortopédicos, entre outros. Com isso, os pacientes que residem no litoral norte de São Paulo podem realizar procedimentos com conforto e segurança, sem a necessidade de se deslocar para outras regiões.

“A realização do procedimento reafirma o compromisso da Saúde com a inovação e a excelência no atendimento, buscando sempre proporcionar o melhor cuidado e qualidade de vida para nossos pacientes”, afirma Gustavo Cursino, diretor executivo da unidade.