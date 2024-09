Hospital das Clínicas abre inscrições para cursos de Residência Multiprofissional

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2025 da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde dirigido a graduados em Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Biologia, Biomedicina, Farmácia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Durante o programa, os residentes têm a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em ambientes clínicos e comunitários reais, sob a supervisão de preceptores experientes, desenvolver habilidades práticas essenciais, aprender a tomar decisões clínicas fundamentadas e aprimorar suas técnicas de atendimento.

Organizados pela Comissão de Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas (COREMU-HC) com o apoio do HCX FMUSP, os programas têm duração de 2 anos e jornada de 60 horas semanais com atividades realizadas nos diversos setores do HCFMUSP, o maior complexo hospitalar da América Latina.

Os candidatos podem escolher entre 10 programas disponíveis, de acordo com a qualidade de bolsas disponibilizadas e áreas de atuação específicas. Para ingressar, eles devem ser aprovados no processo seletivo realizado pela VUNESP, com realização prevista para 3 de dezembro.

Os vários programas disponíveis são: Hospitalar e Redes de Atenção à Saúde, Gestão Integrada de Serviços de Saúde, Urgência e Trauma, Cuidado ao Paciente Nefropata, Cuidado ao Paciente Crítico, Nutrição Clínica, Atenção Oncológica ao Adulto, Enfermagem em Cardiologia e Pneumologia, Atenção Clínica Especializada em Neonatologia e Atenção Clínica em Pediatria com Ênfase em Cardiopulmonar, realizados pelos vários institutos do complexo hospitalar HCFMUSP.

Para a professora titular da FMUSP e coordenadora da COREMU-HC, Dra Clarice Tanaka, o curso “proporciona a oportunidade de vivenciar a rotina de um hospital com nível de atenção e assistência à Saúde de alta complexidade, inserido no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, os residentes poderão discutir com especialistas de referência em diferentes áreas profissionais da saúde, casos diversificados e com maior ou menor complexidade.

Interessados na Residência Multiprofissional podem conferir o edital e informações mais detalhadas sobre cada programa no site da escola HCX FMUSP.

https://hcxfmusp.org.br/portal/online/curso/curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-em-pesquisa-clinica

As inscrições para o processo seletivo são realizadas no site da Vunesp.