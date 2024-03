Hospital da Vila Luzita ultrapassa 60% das obras concluídas

O Hospital da Vila Luzita, que está sendo construído na Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, em Santo André, chegou a 63% de obras concluídas. O equipamento, que terá área total de 6.200 m², contará com três pavimentos e estrutura completa para ampliar a capacidade de atendimento do serviço municipal de saúde.

“É um equipamento muito importante, complementar, na região mais populosa de Santo André. Algumas áreas estão em fase de acabamento e o hospital começa a aparecer para a cidade. Estamos muito felizes com o resultado”, afirmou o prefeito Paulo Serra, que vistoriou as obras do hospital nesta quarta-feira (13).

Também participaram da vistoria os secretários de Saúde, Gilvan Junior, e de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, com suas respectivas equipes.

O Hospital da Vila Luzita terá dois centros cirúrgicos, enfermaria, leitos de internação (longa permanência, pós-cirúrgico e hospital dia), sala de emergência, setor de exames de imagem e diagnóstico, entre outros itens.

“Este hospital complementa a rede, com centro cirúrgico e leitos, dando mais estrutura e qualidade para a nossa rede. O CHM ficará como hospital mais de urgência e emergência, enquanto este ficará com as cirurgias eletivas e programadas, aumentando nossa capacidade de cirurgias”, ressaltou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Além das intervenções para construção da edificação que abrigará o Hospital da Vila Luzita, também estão sendo feitas obras na rede de drenagem e na rede elétrica. Consequentemente, o investimento neste equipamento é de aproximadamente R$ 27 milhões.

O hospital é mais uma benfeitoria para a região da Grande Vila Luzita, que já foi contemplada com o Casa (Complexo de Assistência Social Andreense), Bom Prato, UPA Vila Luzita, AME Oncológico, recapeamento e iluminação de LED na Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, na Avenida São Bernardo e em outras vias, entre outras intervenções.

“Essa região passou por uma transformação. E tanto investimento público também trouxe investimento privado: rede de fast-food, academia, loja de pneu, de autopeças. Esse hospital vai fomentar ainda mais o desenvolvimento dos bairros”, finalizou o prefeito Paulo Serra.