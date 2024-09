Hospitais da USP estão entre os melhores do mundo em sete especialidades médicas

O Hospital das Clínicas (HC), o Instituto do Coração (Incor) e o Instituto do Câncer (Icesp), todos ligados à Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), em São Paulo, foram destaque no ranking World’s Best Specialized Hospitals 2025, organizado anualmente pela revista Newsweek em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista Inc., que avaliou nesta edição os hospitais das principais cidades do mundo em 12 áreas: Cirurgia Cardíaca, Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Neurocirurgia, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia, Urologia e Obstetrícia e Ginecologia.

A classificação é realizada com base em serviços de hospitais líderes em mais de 20 países e considera uma pesquisa entre profissionais médicos, certificações e desfechos dos tratamentos realizados nos pacientes, incluindo prestação de cuidados, rapidez no atendimento, experiência e segurança do paciente, tecnologia da informação e saúde digital, e atratividade como empregador.

O Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) ficou em primeiro lugar entre os hospitais da América Latina em cardiologia e cirurgia cardíaca. Globalmente, é o 18º colocado em cardiologia e 37º em cirurgia cardíaca. O hospital subiu três posições em cardiologia e seis posições em cirurgia cardíaca em relação à última edição de 2024.

Fundado em 10 de janeiro de 1977, o Incor é considerado um hospital público de alta complexidade, especializado em cardiologia, pneumologia e cirurgias cardíacas e torácicas. Também oferece uma gama de serviços especializados, incluindo cardiologia, cirurgia cardiovascular, cardiologia pediátrica e reabilitação cardíaca, entre outros.

Hospital das Clínicas

Já o Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo está entre os melhores do mundo em quatro especialidades: globalmente teve a 32ª colocação em Neurologia, 64ª em Ortopedia, 93ª em Neurocirurgia e 125ª em Gastroenterologia. A área de Ortopedia é a que avançou no ranking deste ano, subindo sete posições (em 2024, teve a 71ª colocação).

O HC, que completou oito décadas de existência neste ano, é uma autarquia especial do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para fins de coordenação administrativa, e subordinado à Faculdade de Medicina da USP para fins de ensino, pesquisa e prestação de serviços de saúde à comunidade. Recebe cerca de 45 mil pessoas por dia e é referência nacional e internacional na produção e difusão de conhecimento técnico-científico e excelência em ensino e saúde pública.

Destaque em oncologia

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (Icesp) ficou na colocação 189 na especialidade de Oncologia, único hospital público brasileiro no ranking, que classificou nesta categoria mais cinco hospitais brasileiros da rede privada.

O Icesp foi inaugurado em maio de 2008, numa parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para ser uma referência em atendimento humanizado, ensino e pesquisa do câncer em âmbito nacional e internacional.