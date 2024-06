Hospedaria de Cuidados Paliativos celebra 20 anos

A Hospedaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) comemorou seus 20 anos com uma cerimônia que contou com a presença do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, além de membros da diretoria do hospital, na última sexta-feira (14). Serviço oferece acolhimento e cuidados a pacientes com doenças graves, por meio da atuação de uma equipe multidisciplinar.

O secretário enfatizou o pioneirismo da hospedaria, a primeira no país a adotar o conceito de hospice, local dedicado integralmente à prática da filosofia dos cuidados paliativos. “Juntos, construímos um serviço de referência para os servidores municipais e seus familiares, e nós da administração municipal só podemos apoiar e melhorar”. Para a superintendente do hospital, Elizabete Michelete, a manutenção da hospedaria reforça o trabalho voltado a doenças como o câncer no HSPM, com uma ala dedicada e disponibilização de medicamentos de ponta. “São diferentes níveis de cuidado, e damos o máximo em cada um deles”.

A fundadora e gestora da hospedaria, a oncologista Dalva Yukie Matsumoto, ressaltou o trabalho contínuo da equipe para prestar os melhores cuidados a pacientes com doenças graves e progressivas. “Quando começamos o cuidado paliativo era visto como ‘não ter mais o que fazer’, mas tivemos aqui muito exemplos de pessoas que sobreviveram muito tempo à doença avançada, graças ao acolhimento”, lembrou a gestora, para quem a consistência do trabalho realizado pela hospedaria nestes 20 anos ajudou a diminuir o tabu e o preconceito sobre o tema.

Também estiveram presentes à cerimônia na Hospedaria de Cuidados Paliativos a diretora do Departamento Técnico de Gestão de Talentos do HSPM, Andréa Aparecida de Assis, a diretora do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura, Nilza Lima da Silva, o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, Marcos Yoshio Yano, a diretora do Departamento de Apoio Técnico, Mônica Ahmed, a chefe de gabinete Flávia Ivanana Pallinger e o engenheiro Alan dos Santos de Jesus.

