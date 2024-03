Hospdrogas prevê crescimento de 160% em 2024

Após aumentar seu faturamento bruto de 2022 para 2023 em 52%, a Hospdrogas definiu uma meta mais ambiciosa para 2024: um crescimento de 160%. A empresa, do H. Egidio Group, tem crescido em ritmo forte nos últimos anos. Para este e os próximos, já definiu o seu plano de expansão baseado, principalmente, na abertura de filiais, ampliação do portfólio de produtos e inserção em novos mercados.

“Conseguimos esse resultado graças ao nosso planejamento, aumentamos o portfólio de produtos, contratamos novos vendedores e aumentamos a média de atendimentos desses profissionais”, explica Hermilton Araujo, coordenador comercial da Hospdrogas. “Tivemos um aumento de 145% no nosso número de vendedores e nossa intenção é continuar aumentando a força de vendas acima da média do mercado”, afirma.

Hermilton Araujo, coordenador comercial da Hospdrogas (Divulgação)

O ano de 2023, apesar do expressivo crescimento da Hospdrogas, foi especialmente desafiador para o setor de distribuição de medicamentos no País. Ainda assim a Hospdrogas cresceu acima de dois dígitos.

A Hospdrogas apostou na segmentação como estratégia. A decisão de separar os segmentos, com vendedores específicos para cada um deles, deu sustentabilidade ao faturamento da empresa. “Trouxemos mais clientes para alguns dos segmentos, equilibrando as vendas”, diz o coordenador comercial da Hospdrogas.

Desafios

O grande desafio para 2024, segundo Hermilton Araujo, será colocar em funcionamento as cinco novas filiais da Hospdrogas. As novas unidades começam a operar em Itapevi (SP), Serra (ES) e Brasília (DF) até o mês de julho. As outras duas filiais terão sede nas regiões Nordeste e no Sul do País. Nestas duas regiões, as filiais entram em operação até o fim do ano. A abertura das filiais tem como objetivo a melhoria dos prazos de entrega, para no máximo 24h, e a redução de custos logísticos e tributários, o que dará à empresa ainda mais competitividade no mercado.

(Divulgação)

A Hospdrogas tem em sua programação o aumento do portfólio de produtos veterinários e SKUs de alto valor agregado, principalmente nas linhas de estética e oncologia. “Estamos estreando na área de estética e temos o desafio de nos tornarmos conhecidos e reconhecidos nesse mercado. Isso vai aumentar o nosso share e, consequentemente, o faturamento”, afirma Hermilton Araujo.

Ranking e história

Posicionada entre as três maiores distribuidoras de medicamentos de Goiás, a Hospdrogas quer chegar entre as cinco maiores do País até 2027. Adquirida há sete anos pelo H. Egígio Group, a empresa encontrava-se praticamente inativa.

O salto de crescimento deu-se a partir da visão do fundador-presidente do grupo, Heribaldo Egídio, de que a empresa poderia se tornar uma distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares com ampla atuação no mercado. “O processo de planejamento e desenvolvimento começou, efetivamente, há três anos”, afirma Hermilton Araújo.