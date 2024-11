Horto Florestal recebe o Festival Tropical e Parque Ibirapuera o Grupo musical ‘Brasil Mosaico’

Novembro promete ser um mês animado para os visitantes dos parques mais queridos de São Paulo. Na zona norte da capital paulista, o Parque Horto Florestal celebra a cultura brasileira e o empoderamento feminino com a primeira edição do Festival Tropical, idealizado pelo movimento Feira das Deusas. O evento promove o empreendedorismo feminino, reunindo expositoras que comercializam uma seleção especial de produtos artesanais, como cosméticos naturais, vestuário e deliciosos quitutes. Além da comercialização, os visitantes poderão aproveitar oficinas de circo e brincadeiras infantis, enquanto as apresentações culturais do grupo Sambalaio e da artista nordestina Jamile Queiroz prometem animar o evento. Durante o final de semana, o parque também realiza atividades de voluntariado, que já fazem parte da rotina dos visitantes.

Já o conhecido quintal paulistano, o “Ibira” inicia seu calendário de eventos com as imperdíveis apresentações do projeto Música no Parque, que, nesse final de semana, recebe o grupo musical ‘Combo Brasil Mosaico’, que combina diferentes estilos, criando uma experiência sonora única. Para quem busca novos conhecimentos e contato com a natureza, o ‘Sextou no Ibira’ traz o tema “Protegendo os Rios”, uma iniciativa que visa conscientizar e engajar o público sobre a preservação dos recursos hídricos e manutenção da biodiversidade. E, dando continuidade à programação em comemoração aos 20 anos do Museu Afro Brasil, o espaço oferecerá ao público sessões de cinema e saraus com o evento “Entre Palavras e cenas: Carolina e Ruth”, que homenageia as artistas Carolina Maria de Jesus e Ruth de Souza, cujos nomes batizam duas salas do museu.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE IBIRAPUERA:

Combo Brasil Mosaico

Quando: 9 de novembro, das 11h30 às 12h30

Sobre: o combo “Brasil Mosaico” traz ao palco a riqueza da música brasileira, apresentando um repertório dinâmico que destaca os músicos da nova geração. Formado pelos alunos da EMPI, Erick Shil (guitarra), Tuco Cerutti (contrabaixo), Fred Zanatta (saxofone) e Ingrid Mendonça (canto), entre outros, o grupo oferece uma experiência sonora única, evidenciando a capacidade criativa e a identidade musical de cada integrante, que se unem como um mosaico.

Local: Arena Marquise

Aberto ao público

Entre Palavras e cenas: Carolina e Ruth

Quando: 9 de novembro, a partir das 14h

Sobre: em comemoração aos 20 anos do Museu Afro Brasil, o MAB exibirá o documentário “Diálogos com Ruth de Souza”, que celebra a trajetória de uma das pioneiras das artes negras no Brasil, e a 1ª Edição do Sarau da Biblioteca Carolina Maria de Jesus, com poesia, música e performances em homenagem à escritora.

Local: Museu Afro brasil, próximo ao portão 10

Aberto ao público

Sextou no Ibira: “Protegendo os Rios”!

Data: 8, 15 e 22 de novembro, das 14h às 16h30

Descrição: conduzida pela equipe de educação ambiental do parque as atividades contemplam a produção de cartões e trabalhos manuais, promovendo a reflexão sobre a conservação das águas em meio à urbanização de São Paulo.

Local: Mesas da área de Piquenique ao lado da Ponte de Ferro

Aberta ao público

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo (SP).

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE HORTO FLORESTAL:

Festival Tropical

Data: 10 e 24 de novembro, das 9h às 18h

Sobre: o Festival Tropical celebra a cultura brasileira e o empoderamento feminino, reunindo expositoras e incentivando o empreendedorismo feminino. O evento oferece uma rica programação com produtos artesanais, apresentações culturais e atividades para toda a família.

Local: alameda esportiva, próximo as quadras, estacionamento do parque, e área de piquenique

Aberto ao público

Futebol

Quando: 8 de novembro, das 14 às 18h

Local: Campo de Futebol

Atividade gratuita

Capoeira

Quando: 9 de novembro, das 9h às 10h30

Local: Tenda

Atividade gratuita

Yoga

Quando: 10 de novembro,das 9h30 às 10h30

Local: ao lado do Parque Família

Atividade gratuita

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal está localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.