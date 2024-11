Horto Florestal prepara programação especial para crianças no feriado de 20 de novembro

Feriado chegando, porque não aproveitar este tempo em família, criando momentos e aprendendo enquanto brinca? Pensando nisso, o Parque Horto Florestal, gerido pela Urbia, preparou uma programação especial. Entre as opções estão a Peladinha e o Circuito de Brincadeiras do Brincar de Rua, atividades que incentivam a criatividade, o trabalho em equipe e a integração entre gerações.

A 3ª edição do Brincar de Rua, organizada pela Mulek de Rua em parceria com o Passeios Kids, convida as famílias a reviverem brincadeiras tradicionais que marcaram época. A programação inclui um espaço dedicado a brincadeiras gratuitas com atividades como cabo de guerra, corrida de saco, pogobol, elástico, amarelinha, jogo da velha gigante, chinelão duplo e perna de pau. Além disso, haverá um Circuito de atividades pagas com opções como carrinho de rolimã, futebol de botão, ioiô, taco, pião, bolinha de gude e muito mais. A ação acontece em dois horários: das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Para os pequenos que desejam aprender a andar de bicicleta, a 2ª edição da Pedaladinha é a oportunidade ideal. Instrutores da Escolinha de Bike estarão presentes durante o período do evento, oferecendo suporte especializado pago para crianças e adultos. O evento também contará uma competição paga para os ciclistas mirim: crianças de 5 a 8 anos percorrerão um trajeto de 1 km, enquanto aquelas de 9 a 13 anos enfrentarão desafios de 2 a 4 km. Os participantes receberão medalhas e terão a oportunidade de subir no pódio. Vale reforçar que quem comprou ingresso para a primeira edição, que aconteceria no dia 20 de outubro, poderá utilizá-lo nesta nova data, sem a necessidade de efetuar nova compra.

Circuito do Brincar de Rua

Data: 20 de novembro, a partir das 10h

Local: Alameda P1

Inscrições: a partir de R$29. Ingressos.

2ª Edição da Pedaladinha

Data: 20 de novembro, a partir das 14h30

Local: Alameda P1

Aberto ao público