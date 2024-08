Horto Florestal e Cantareira recebem exposição ‘Running Parade’ 

O Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira, ambos administrados pela Urbia, serão o destino dos dez tênis gigantes que estavam espalhados pela capital deixando os paulistas muito curiosos. As obras de arte fazem parte da exposição Running Parade, que chegou aos parques estaduais da zona norte da capital ontem (01/08), com o propósito de unir arte e esporte, inspirar e promover a atividade física.

Os visitantes dos parques terão a oportunidade de explorar e apreciar as esculturas, que foram pintadas por dez artistas nacionais e internacionais, como Renato Gave, Kuêio, Fernanda Souza, Alexia Lara, Israel Kasongo Lavi, Priscila Barbosa, Mauricio S. Parenquine, Elvis Mourão, Alex Hornest e Anderson Hope.

As obras estarão espalhadas em diversos pontos, tanto no Horto Florestal quanto na Cantareira, e a mostra ficará em exibição por 30 dias. Além da participação como um dos artistas da exposição, a curadoria é assinada também pelo Renato Gave, conhecido por sua habilidade em mesclar ilustrações, pinturas e intervenções urbanas com uma estética que une artes plásticas e surrealismo.

Serviço:

Exposição Running Parade

Quando: 1 agosto a 1 de setembro.

Onde: Parques Horto Florestal e Cantareira

Aberta ao público