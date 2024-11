Hortifruti Natural da Terra tem mais de 80 vagas fixas e temporárias para São Paulo

A Hortifruti Natural da Terra — varejista pioneira no Brasil com foco em frutas, legumes e verduras — está com mais de 350 vagas fixas e temporárias para reforçar sua operação nas lojas dos estados de São Paulo.



As oportunidades temporárias de fim de ano são para os cargos de manipulador de alimentos, auxiliar de padaria e operador de loja. A rede busca profissionais com idade a partir de 18 anos, ensino fundamental completo, perfil dinâmico e que sejam comprometidos em buscar sempre o melhor atendimento para os clientes. As oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). Com chance de efetivação, os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de novembro pelo site.



Seleção e benefícios – O processo seletivo será realizado de forma presencial, com entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte e descontos no site e lojas físicas da rede.



Vagas efetivas

A rede também está com vagas efetivas para lojas do estados do São Paulo. A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Os profissionais interessados poderão se candidatar para os cargos de manipulador de alimentos, atendente de lanchonete, açougueiro, peixeiro, sushimeiro e outros. Para saber mais sobre as vagas, o candidato deve acessar a essa página. Link



Seleção e benefícios – O processo seletivo será realizado de forma presencial, com entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a plano de saúde, odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e lojas físicas da rede.









Sobre a Hortifruti Natural da Terra – Hortifruti Natural da Terra é a rede varejista pioneira no Brasil com foco em frutas, legumes e verduras. A empresa é reconhecida em ser uma vizinha especialista em produtos frescos e naturais com qualidade impecável e experiência memorável, e pela valorização do estilo de vida mais saudável. Atualmente, conta com mais de 70 lojas em quatro estados: Espírito Santo (onde a empresa começou), Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a bandeira Hortifruti, e São Paulo com a bandeira Natural da Terra. As operações no modelo omnichannel, como site, aplicativo e WhatsApp, operam com a mesma qualidade dos pontos físicos.