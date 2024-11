Horta Medicinal que imita formato do corpo humano ensina alunos sobre meio ambiente e saúde

A Escola Bilíngue Pueri Domus – instituição que integra as Escolas Premium do Grupo SEB – inaugurou mais um projeto que visa estimular a participação de alunos em temas relacionados à preservação do meio ambiente. A iniciativa em questão trata-se de uma Horta Medicinal que, construída em um formato que imita a silhueta do corpo humano, contribui para que os estudantes ampliem conhecimentos sobre as propriedades medicinais das plantas e suas ações benéficas para a cura de diferentes mal-estares e problemas de saúde.

O projeto está alinhado com dois entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): cidades e comunidades sustentáveis e vida terrestre. Como a escola é associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a horta medicinal faz parte de uma série de projetos que vão ao encontro das diretrizes da Unesco visando a construção de uma cultura de paz, promoção da educação para o desenvolvimento sustentável e formação para gerações mais conscientes do papel de protagonistas da cidadania global.

“O plantio das mudas e a manutenção da horta medicinal é de responsabilidade dos alunos do 5º ano (Y5). Nesta primeira etapa, foram plantadas em torno de 100 mudas, entre Hortelã, Camomila, Boldo, Erva doce, Erva Cidreira, Sálvia, Alecrim, entre outras. Desta forma, trabalhou-se a origem das plantas medicinais, discutiu-se sobre indicações e realizou-se a montagem da horta em formato de um corpo humano, onde cada muda foi plantada na região do corpo onde a planta proporciona benefícios curativos, como dor de cabeça, estômago, barriga, problemas no fígado, entre outros”, detalha Claudia Mata, coordenadora do projeto.

Atualmente, a conexão entre a saúde do corpo humano e o meio ambiente é mais relevante do que nunca. A busca por alternativas naturais e sustentáveis para o cuidado com a saúde leva a um maior interesse por práticas que respeitam tanto o organismo quanto o ambiente. Nesse contexto, a horta medicinal une aprendizado e prática em prol da saúde, do bem-estar e meio ambiente, além de realizar a promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os alunos envolvidos.

Cultura milenar

A horta medicinal faz parte da cultura milenar que engloba conhecimentos e práticas de cura que foram desenvolvidos ao longo de milênios por diferentes culturas e civilizações. Logo, inseri-la no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e saúde, unindo teoria e prática de forma contextualizada, além de valorizar a cura por meio das plantas, de forma natural.

“A busca por alternativas naturais e sustentáveis para o cuidado com a saúde leva a um maior interesse por práticas que respeitam tanto o organismo quanto o ambiente. Vale lembrar que é de responsabilidade dos alunos acompanhar a evolução da horta semanalmente, registrar os dados e, quando houver colheita, ofertar para a enfermaria da própria escola”, finaliza.